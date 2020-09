TCCT eClassic: simulatori di guida in collaborazione con Zagato e Pininfarina

Zagato e Pininfarina sono due nomi storici legati al mondo e del design e delle automobili! Ora arriva una nuova sfida per le due firme con l'annuncio dei simulatori di guida TCCT eClassic che uniscono una solida piattaforma hardware e software al design esteriore curato e che vuole differenziarsi da altre proposte sul mercato.

Come si può vedere nelle prime fotografie rilasciate, non si è puntato su un design futuristico ma tutt'altro! Linee classiche che prendono spunto dalle grandi automobili del passato nate dalle matite di Zagato e Pininfarina (che riprende lo stile della Cisitalia 202, per esempio) strizzando l'occhio a tutti gli appassionati di auto d'epoca.

La base dei simulatori di guida TCCT eClassic è realizzata da Racing Unleashed che ha una grande esperienza in questo settore. Ma se solitamente Racing Unleashed guarda al mondo della Formula 1 moderna, in questo caso si è scelto il passato.

Per esempio anziché un volante da F1 ne troviamo uno con corona in legno mentre l'utente si troverà in mezzo a pelle con cucitura a diamante e cambio manuale. Il simulatore di guida è poi di tipo attivo con pistoni idraulici per simulare il movimento dell'auto nel videogioco.

Frontalmente troviamo invece tre schermi da 46" di ViewSonic che forniscono una visuale di buon livello per far immergere l'utente nell'azione. Il software è stato sviluppato con il team di Assetto Corsa ed è stato reso completamente compatibile con TCCT eClassic. Allo stato attuale mancano ancora molte informazioni mentre la disponibilità effettiva è data per il 2021 a un prezzo di circa 6000 euro.