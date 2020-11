Assassin's Creed Valhalla non gira a 60 fps in 4K/Ultra con la GeForce RTX 3090

Secondo i primi video di gameplay di Assassin's Creed Valhalla condivisi su YouTube, le performance del nuovo titolo Ubisoft non sarebbero stabili su PC. In particolare, la potentissima GPU di NVIDIA appena arrivata sul mercato faticherebbe a mantenere il frame rate di 60 frame per secondo alla risoluzione 4K e al preset grafico Ultra.

Assassin's Creed Valhalla malamente ottimizzato su PC?

Assassin's Creed Valhalla è dotato di un benchmark integrato che, secondo le prime rilevazioni, segnerebbe in media 56 frame per secondo su una configurazione dotata della suddetta GeForce RTX 3090 e del processore Intel Core i9 10900K. Una performance assolutamente accettabile, se si considera che si parla di un gioco a grande mondo aperto e con una grafica molto dettagliata. Sembra, tuttavia, che queste prestazioni non si ripetano fuori dal benchmark nel gioco vero e proprio.

Assassin's Creed Valhalla è un gioco cross-gen, sulla carta ottimizzato per girare a 60 fps in 4K su Xbox Series X e su PS5. Ma a questo punto la domanda che si pone la community dei giocatori è la seguente: "Se non gira a quel frame rate su PC molto più costosi e performanti come può riuscirci su console?". Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile su tutti i formati a partire dalla giornata di domani, quando sarà possibile rispondere a questa domanda.

Naturalmente la principale differenza tra le versioni console next-gen e la versione PC riguarda la risoluzione nativa alla quale il rendering viene effettuato, che su console è inferiore ai 4K per poi procedere all'upscaling. Su PC, invece, il gioco viene renderizzato a 4K nativi con dettaglio visivo Ultra. Anche per quest'ultimo al momento non è dato sapere se su console si è proceduto a un compromesso.