Assassin's Creed Valhalla come God of War nel nuovo DLC. Crossover con Odyssey

Continua il supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla, ultima grande iterazione del popolare franchise targato Ubisoft. La casa francese ha infatti presentato una nuova espansione, intitolata L'Alba del Ragnarok, in sviluppo presso Ubisoft Sofia. Prima di mettere le mani sul generoso DLC, i giocatori potranno ingannare l'attesa con due add-on gratuiti in cui Eivor incontrerà Kassandra o Alexios, protagonisti del mai troppo lodato Assassin's Creed Odyssey.

L'Alba del Ragnarok: da Assassino a Dio norreno

La prossima espansione dedicata a Valhalla vedrà Eivor impegnato/a in una battaglia contro le entità più temute della mitologia norrena. In particolare, ne L'Alba del Ragnarok "Eivor deve accettare il destino nei panni di Odino, il dio Norreno della Guerra e del Destino. Il regno nanesco di Svartalfheim sta collassando e l’amato figlio di Odino, Baldr, è stato reso prigioniero dall’immortale gigante del fuoco Surtr". I giocatori coglieranno quest'occasione per imbracciare nuovi poteri 'divini' ed esplorare un'inedita ambientazione mitologica, ovvero il regno di Svartalfheim.

Un viaggio che ricorderà quello del più noto Kratos, protagonista della serie God of War e dell'omonimo reboot ambientato, guarda caso, nella Scandinavia della mitologia norrena. Per giunta, l'attesissimo sequel dell'action targato Sony s'intitolerà proprio Ragnarok.

L'attesa, purtroppo, sarà piuttosto lunga: la nuova avventura arriverà il 10 marzo 2022, giorno in cui L'Alba del Ragnarok sarà disponibile all'acquisto al prezzo consigliato di 39,99 euro. I giocatori che acquisteranno l'espansione tra il 13 dicembre 2021 e il 9 aprile 2022 riceveranno il pacchetto di contenuti aggiuntivi Crepuscolo, che include la livrea per il corvo Messo di Dellingr, la skin per cavalcatura Havardr, il Set Attrezzature del crepuscolo e l’Ascia Algurnir.

Prima del DLC, i fan della serie Ubisoft possono accedere ai nuovi contenuti di Assassin's Creed Crossover Stories. Parliamo del primo progetto crossover del franchise, diretto da Ubisoft Quebec in collaborazione con gli studi di Montreal. Partendo dalla domanda "Cosa accade quando due eroi di Assassin’s Creed si incontrano?", questi due add-on permettono ai fan di esplorare i legami tra i protagonisti degli ultimi due episodi della serie, il tutto attraverso un'esperienza narrativa unica che porterà i giocatori ad esplorare nuovi ambienti e una ricca storyline.

I contenuti di Crossover Stories sono disponibili gratuitamente da oggi (14 dicembre) per i possessori di Assassin's Creed Valhalla e Odyssey.

Per la storia di Valhalla, Un incontro voluto dal fato, dovrete aver raggiunto il Livello 4 dell'Accampamento e aver completato la missione 'Un amico saggio'. Nella storia di Odyssey, Chi trova un amico trova un tesoro, basterà aver completato il Capitolo 1 e aver raggiunto Megaride - ma Ubisoft raccomanda di completare le tre storie dell'arco narrativo principale.

Ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia e PC (attraverso Ubisoft Store e Epic Games Store).