Assassin's Creed Valhalla: arriva la nuova espansione L'assedio di Parigi

Assassin’s Creed Valhalla mette i giocatori nei panni di Eivor, un guerriero vichingo che si ritrova a dover lasciare la Norvegia, nel nono secolo d.C., a causa delle continue lotte e dalla diminuzione delle risorse. Permette di vivere lo stile senza regole dei guerrieri vichinghi con il rinnovato sistema di combattimento a due armi. Inoltre, l'ultimo capitolo di Assassin's Creed contempla nuove opzioni di gameplay come razzie, assalti, l’accampamento e il nuovo sistema di progressione e di aggiornamento delle attrezzature. Alleanze politiche, decisioni strategiche e scelta nei dialoghi possono influenzare il mondo di Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin's Creed Valhalla: è il momento dell'assedio di Parigi

Il titolo ha già avuto una prima espansione intitolata L'ira dei druidi e pubblicata il 13 maggio 2021. Vede Eivor visitare l'Irlanda per eliminare una setta di druidi chiamati i Figli di Danu. La seconda espansione, L'assedio di Parigi, uscirà nella giornata di domani e porterà i giocatori in Francia per l’assedio di Parigi, concludendo la storia del Clan del Corvo.

I giocatori potranno avere accesso a nuove armi, abilità, ed equipaggiamenti per affrontare nuovi nemici. L'assedio di Parigi segnerà anche il ritorno delle Missioni Infiltrazione, dove i giocatori avranno la libertà di scegliere il modo migliore per eliminare il loro obiettivo designato. L'Assedio di Parigi sarà disponibile per tutti i possessori del Season Pass o separatamente a 24,99€ per chi è già in possesso del gioco base.

I giocatori avranno accesso all'espansione dopo aver completato uno dei due primi archi narrativi disponibili in Inghilterra (Grantebridgescire o Ledecestrescire), che si sbloccheranno subito dopo il loro arrivo dalla Norvegia. A Ravensthorpe, Eivor si imbatterà in dei visitatori che offrono regali sospettosamente generosi e troverà la strada per raggiungere il Regno dei Franchi. Il livello di potere suggerito per il Regno dei Franchi è 200, ma non c'è un livello di potere obbligatorio per giocare a L'assedio di Parigi.