Assassin's Creed Valhalla da record: è il capitolo più venduto nella settimana di lancio

La saga degli Assassini continua ad entusiasmare milioni di giocatori, che quest'anno hanno l'opportunità di vestire i panni di un possente guerriero vichingo e di esplorare l'Inghilterra del IX secolo. Assassin's Creed Valhalla non è solo l'ultimo capitolo della popolare serie Ubisoft, ma è anche uno dei giochi più acclamati dell'anno.

Stando ai dati di vendita, inoltre, l'avventura di Eivor avrebbe già conquistato un sorprendente record: Valhalla ha venduto più di ogni altro Assassin's Creed nella sua prima settimana.

Assassin's Creed Valhalla: il miglior lancio di Ubisoft su PC

Con una media voto pari a 85/100 su Metacritic, Assassin's Creed Valhalla è stato molto apprezzato dalla stampa specializzata e può ora vantare uno dei metascore più alti del 2020. La notizia più entusiasmante, almeno per Ubisoft, riguarda però le vendite registrate nella settimana di lancio.

Il gioco ha ufficialmente venduto più unità di qualsiasi altro episodio del franchise nell'arco dello stesso periodo preso in esame, su qualsiasi piattaforma. In particolare, per il publisher francese Valhalla rappresenta ora il lancio per PC di maggior successo.

Ce ne parla Julien Laferrière, producer di Assassin's Creed Valhalla presso Ubisoft Montreal: "Siamo davvero lieti della risposta entusiasta dei giocatori e vogliamo ringraziare i fan per il loro incredibile supporto. Realizzare questo gioco nel bel mezzo di una pandemia globale è stato un vero tour de force per i nostri team ed è fantastico vedere i giocatori divertirsi così tanto".

Laferriére ci parla inoltre dei contenuti post-lancio realizzati per l'action/adventure, anticipandoci che questi add-on "manterranno i giocatori immersi nella loro epica saga vichinga per molto tempo a venire"; difficile dubitare di tale affermazione, soprattutto dopo aver visto cosa è stato possibile realizzare con le colossali espansioni di Assassin's Creed Origins e Odyssey.

Insieme alle dichiarazioni del producer abbiamo inoltre delle interessanti statistiche inerenti ai progressi effettuati finora dai giocatori di Valhalla: nei panni di Eivor, gli utenti hanno percorso più di 4 milioni di chilometri, costruito oltre 55 milioni di strutture nei propri insediamenti e vinto 3.5 milioni di partite al gioco di Orlog; dai dadi si passa alle gare di bevuta, dove più di 1.8 milioni di giocatori hanno vinto almeno una sfida dal day one a questa parte.

Ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è ora disponibile su PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Google Stadia.