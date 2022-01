Assassin's Creed: The Ezio Collection anche su Nintendo Switch da febbraio

La saga degli Assassini approda su Nintendo Switch con le storie più amate dai fan del franchise. Ubisoft ha infatti annunciato l'imminente arrivo di Assassin's Creed: The Ezio Collection sulla console ibrida della Grande N, con un porting ottimizzato per supportare tutte le funzionalità di Switch. La collezione include i tre capitoli della serie che vedono protagonista Ezio Auditore e due cortometraggi, anch'essi dedicati all'iconico Maestro Assassino.

The Ezio Collection: da Assassin's Creed II a Revelations

Disponibile dal 2006 su PlayStation 4 e Xbox One, The Ezio Collection è una raccolta dedicata interamente al protagonista fiorentino della popolare serie action/adventure.

La collezione comprende infatti Assassin's Creed II, Brotherhood e Revelations, così come i cortometraggi Lineage e Embers. "Avrai l’opportunità di vestire i panni di Ezio Auditore da Firenze, il più iconico Maestro Assassino del franchise", recita il comunicato ufficiale diramato da Ubisoft. "Assassin’s Creed: The Ezio Collection invita a scoprire o riscoprire due importanti capitoli della serie, completamente giocabili offline e in giro con Nintendo Switch".

Ambientato nell'Italia rinascimentale - e, più precisamente, tra Firenze e Venezia - Assassin's Creed II ci presenta per la prima volta il personaggio di Ezio Auditore da Firenze, appena accolto nell'Ordine degli Assassini. In Brotherhood, Ezio prosegue la sua lotta contro i Templari visitando la città di Roma, centro di potere, avidità e corruzione. In Revelations, capitolo ambientato nel cuore di Costantinopoli, il Maestro Assassino seguirà le orme del leggendario Altaïr Ibn-La'Ahad, suo mentore e protagonista del primo episodio di Assassin's Creed.

Assassin's Creed Lineage e Assassin's Creed Embers sono invece due cortometraggi che approfondiscono la storia di Ezio Auditore. Sono inclusi nella collezione e, pertanto, potranno essere riprodotti in qualsiasi momento sullo schermo di Nintendo Switch.

In merito alle feature incluse nel nuovo porting, la raccolta sfrutta appieno le funzionalità della console Nintendo supportando, ad esempio, la Modalità Portatile e il Rumble HD dei controller Joy-Con. I giocatori potranno inoltre navigare nei menu di gioco utilizzando il touchscreen della console e usufruire di un HUD rinnovato e ottimizzato per la piattaforma Nintendo.

A partire da oggi, Assassin’s Creed: The Ezio Collection può essere preordinato per Nintendo Switch al costo di 49,99 euro. Il gioco uscirà il prossimo 17 febbraio.