Assassin's Creed: Shadows, Ubisoft risponde alle critiche provenienti dal Giappone

La serie Assassin's Creed si prepara a fare il suo debutto nel Giappone feudale, ma non senza incontrare ostacoli. Fin dall'annuncio ufficiale di Shadows, risalente allo scorso maggio, il nuovo capitolo ha sollevato diverse critiche da parte della community giapponese, in particolare per la rappresentazione di Yasuke come samurai di origine africana.



In risposta a queste preoccupazioni, il team di sviluppo di Ubisoft Quebec ha pubblicato oggi una dichiarazione ufficiale tramite l'account X di Assassin's Creed.

Shadows: Ubisoft si rivolge alla community giapponese

Nel comunicato diffuso poche ore fa, Ubisoft si rivolge direttamente ai giocatori giapponesi ammettendo le sue 'colpe'. Gli sviluppatori riconoscono che alcuni elementi del materiale promozionale di Assassin's Creed Shadows hanno causato delle perplessità.

The Assassin's Creed Shadows team has a message for our Japanese community. pic.twitter.com/AIyWNU9YhG — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2024

Il team sottolinea che il gioco è ancora in fase di sviluppo e che continuerà ad evolversi fino al lancio. Pur avendo consultato numerosi esperti di storia del Giappone feudale, gli sviluppatori chiariscono che le decisioni finali sui contenuti sono state prese internamente.

Un punto cruciale della dichiarazione riguarda l'approccio all'accuratezza storica. Ubisoft afferma che Shadows non punta a essere una rappresentazione storicamente accurata al 100% del Giappone feudale; di fatto, nel gioco sono anche presenti degli elementi fantasy.

Gli sviluppatori affrontano quindi la questione legata al personaggio di Yasuke, riconoscendo che la sua rappresentazione come samurai è oggetto di dibattito storico. "Abbiamo inserito con cura questo aspetto intrecciandolo con la nostra narrazione e con l'altro protagonista, la shinobi giapponese Naoe, altrettanto importante nel gioco [...]". Ubisoft Quebec ha poi sottolineato quanto sia importante la presenza di due diversi protagonisti al fine del gameplay, poiché arricchisce l'esperienza di Assassin's Creed introducendo diversi stili di gioco.

Insomma, nonostante le critiche, Ubisoft ribadisce il suo impegno a mantenere un dialogo aperto e rispettoso con la community, incoraggiando eventuali feedback costruttivi.

Assassin's Creed: Shadows promette di essere un capitolo innovativo per la serie, portando i giocatori in un'ambientazione molto richiesta dai fan. Il gioco è atteso per il 15 novembre e sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 e Amazon Luna.