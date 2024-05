Assassin's Creed Shadows è ufficiale, ecco il primo trailer. Confermata l'uscita nel 2024

Dopo l'anticipazione diffusa poche ore fa da Ubisoft, oggi abbiamo finalmente assistito all'anteprima mondiale di Assassin's Creed Shadows, nuovo ambizioso capitolo della saga degli Assassini.

La nuova avventura porterà i fan del franchise nel Giappone feudale. Qui esploreranno un'emozionante storia che vede ben due protagonisti, la shinobi Naoe e il samurai Yasuke; questa volta, però, i giocatori non dovranno scegliere tra l'uno e l'altro - come avveniva invece in Odyssey. Facciamo un chiarezza e scopriamo il trailer cinematografico con cui è stato presentato il gioco.

Assassin's Creed Shadows debutterà il 15 novembre 2024

Come anticipato dalle indiscrezioni condivise in rete negli ultimi mesi, uno dei protagonisti di Assassin's Creed Shadows è proprio Yasuke, figura realmente esistita nel XVI secolo. Il samurai di origine africane compare nello spettacolare cinematic trailer che accompagna l'annuncio ufficiale del nuovo capitolo. Al suo fianco troveremo Naoe Fujibayashi, proveniente dalla provincia di Iga, nota per essere il luogo di nascita degli shinobi. Anche l'identità della protagonista femminile era stata svelata in largo anticipo - lo scorso novembre - tramite alcuni leak.

Il trailer, che purtroppo non contiene alcuna traccia di gameplay, si conclude con la data di uscita del gioco: 15 novembre 2024. Viene dunque confermato quanto rivelato accidentalmente da Ubisoft Italia qualche ora fa, quando la divisione italiana del publisher aveva incluso per errore la data di lancio nella descrizione del video su YouTube. I pre-ordini sono già aperti.

Abbiamo inoltre un secondo filmato che riprende le stesse scene mostrate nel cinematic trailer, commentate dagli sviluppatori di Ubisoft Quebec (Assassin's Creed Odyssey, 2017) - software house a cui è stata affidata la produzione di Shadows.

Il game director Charles Benoit e la narrative director Brooke Davies rivelano ulteriori dettagli sui due protagonisti, parlando dell'importanza della figura storica di Yasuke - e della sfida associata alla rappresenta di una figura storica nel gioco - e del rapporto con la giovane Naoe.

Come si intuiva dal trailer, viene confermato che il samurai avrà uno stile di combattimento più aggressivo e 'pesante', mentre la shinobi incentrerà la sua strategia sulla furtività e, dunque, sulle eliminazioni rapide. I due personaggi non differiscono solo in termini di gameplay, ma anche e soprattutto per la loro caratterizzazione, come sottolinea la narrative director.

Dando un'occhiata alla pagina dei pre-ordini sul sito ufficiale di Ubisoft scopriamo che Assassin's Creed Shadows sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Amazon Luna.