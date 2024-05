Assassin's Creed: Codename Red diventa Shadows. Uscita nel 2024: trapelata la data

Poche ore fa, Ubisoft ha annunciato ufficialmente che il prossimo capitolo di Assassin's Creed, quello che sarà ambientato in Giappone, ha finalmente un titolo ufficiale.

Presentato originariamente come 'Codename RED', l'action/adventure che ci porterà nella Terra del Sol levante s'intitolerà Assassin's Creed Shadows. Il colosso francese svela anche una data per la presentazione completa del gioco: domani, mercoledì 15 maggio.

Assassin's Creed Shadows è ufficiale: domani il reveal



Dall'account italiano di Assassin's Creed, Ubisoft ha diffuso un breve video che sembra raffigurare una strada di Tokyo - quella dei giorni nostri, naturalmente. Qui troviamo un'installazione che non solo conferma il nuovo titolo di Codename Red, ma riporta anche una data: 'May 15'. Il publisher ha quindi svelato l'orario in cui presenterà "l'Anteprima Mondiale del Trailer Cinematografico" di Assassin's Creed Shadows: alle 18.00 (ora italiana) del 15 maggio.

Assassin's Creed Codename Red diventa Assassin's Creed Shadows.

Sintonizzati per l’Anteprima Mondiale del Trailer Cinematografico il 15 maggio alle ore 18.#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/AOWhD8k4U2 — Assassin's Creed ITA (@AssassinsITA) May 13, 2024

Trattandosi, per l'appunto, di un trailer 'cinematografico' non ci aspettiamo una presentazione del gameplay del nuovo capitolo; se non altro, i cinematic trailer di Ubisoft si sono sempre distinti per l'elevata qualità e il sorprendente impatto visivo.

Con ogni probabilità, uno showcase più dettagliato del gioco sarà programmato per il 10 giugno 2024, data in cui i giocatori assisteranno alla nuova edizione dell'Ubisoft Forward. Ricordiamo che in quest'evento - trasmesso in diretta da Los Angeles - Ubisoft presenterà gli ultimi progetti dei suoi numerosi team di sviluppo, attraverso premiere mondiali e presentazioni approfondite dei giochi che comporranno la prossima line-up del colosso francese.

Assassin's Creed Shadows sarà la prima nuova release 'completa' della serie dal lancio di Valhalla nel 2020. L'ultima iterazione del franchise, Mirage (2023), ha infatti offerto un'esperienza più contenuta sia in termini di dimensioni che di durata, almeno se confrontata con i capitoli che compongono la trilogia 'GDR' della saga. Shadows segna anche il ritorno di Ubisoft Quebec: l'ultimo capitolo realizzato dal team canadese è stato Odyssey, rilasciato nel 2017.

La data d'uscita svelata per errore da Ubisoft Italia

Ribadiamo che la nuova avventura ambientata nel Giappone feudale verrà presentata ufficialmente domani sera. Durante l'Anteprima Mondiale di Assassin's Creed Shadows scopriremo sicuramente la data di uscita, anche se probabilmente è già stata svelata per errore.

Errore commesso dalla divisione italiana di Ubisoft, che nel video programmato su YouTube per la presentazione del 15 maggio ha accidentalmente incluso la data di lancio di Shadows. Stando a quanto segnalato dall'utente Andreix01 su X (ex Twitter) - e ricondiviso dall'insider Wario64 - il prossimo capitolo di Assassin's Creed debutterà il 15 novembre 2024 .

Assassin's Creed Shadows is releasing on November 15th, 2024



It's truly the Year of Shadow https://t.co/EOcLFzlp4G — Wario64 (@Wario64) May 13, 2024

Poche sorprese per la scelta della release date, trattandosi di una finestra di lancio molto popolare tra i publisher delle produzioni tripla-A - e in particolar modo per Ubisoft, che ha spesso scelto lo slot 'pre-festivo' per le pubblicazioni legate a questo franchise.

Il lancio di Assassin's Creed Shadows verrà quasi certamente accompagnato da quello di Infinity, la chiacchierata piattaforma con cui Ubisoft dovrebbe fornire ai fan della serie l'accesso a tutti i capitoli della saga degli Assassini. Stando alle recenti indiscrezioni, l'utilizzo del nuovo 'hub' sarà incentrato sulle microtransazioni e, probabilmente, su un piano d'abbonamento mensile.