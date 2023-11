Assassin's Creed Codename RED: uno dei due protagonisti sarà il samurai africano Yasuke

Annunciato poco più di un anno fa con il titolo provvisorio Codename RED, il prossimo capitolo di Assassin's Creed sembra essere sempre più vicino a giudicare dalle ultime informazioni trapelate in rete. Tom Henderson, profetico reporter di Insider Gaming, ha infatti appreso che uno dei due protagonisti dell'episodio ambientato in Giappone è, a tutti gli effetti, un personaggio realmente esistito, ovvero il samurai africano Yasuke. Anche le origini dell'altro personaggio giocabile sembrano legate a un'altra iconica figura della storia giapponese.

Codename RED: i protagonisti sono Yasuke e Naoe

Nel report pubblicato su Insider Gaming, Tom Henderson afferma che Codename RED sarà di fatto il primo Assassin's Creed con un protagonista realmente esistito. Il prossimo capitolo avrà due personaggi giocabili, uno femminile e uno maschile: stando ad una fonte apparentemente vicina a Ubisoft, il protagonista maschile "è sicuramente Yasuke".

Secondo la descrizione di Wikipedia, Yasuke è stato un militare mozambicano vissuto nel XVI secolo. Il suo nome originale era Yusufe e, probabilmente, apparteneva alla popolazione dei macua, stanziatasi nell'Africa orientale portoghese. Yusufe giunse in Giappone intorno al 1579: potrebbe essere la prima persona di colore a mettere piede in terra nipponica. Dopo essere stato elevato al rango di samurai, divenne una delle guardie del corpo del daimyō Oda Nobunaga, daimyō che deteneva il controllo di gran parte dei territori giapponesi.

Tutti questi dettagli, per quanto potenzialmente superflui, potrebbero offrirci qualche anticipazione sulla campagna di Codename RED. Eppure, la fonte di Henderson sostiene che la storia di Yasuke è stata parzialmente riscritta "per allinearsi alla trama e alla direzione del gioco". Specifichiamo che questa figura storica è già apparsa in altre opere di finzione. Tra queste ci sono i due giochi della serie Nioh, dove Yasuke viene presentato come 'il samurai di ossidiana'; è inoltre protagonista dell'omonima serie animata prodotta da MAPPA per Netflix.

Ci sono informazioni meno solide per quanto concerne la protagonista femminile. Il suo nome era stato svelato per la prima volta su X dall'utente xj0nathan: potrebbe chiamarsi 'Naoe' e il suo obiettivo sarebbe quello di vendicare la morte del padre. Tom Henderson ha ora confermato il leak di xj0nathan, aggiungendo che il nome completo dell'Assassina è Naoe Fujibayashi, figlia di Fujibayashi Nagato. Anche quest'ultimo è un personaggio storico, ovvero un ninja vissuto in Giappone durante il periodo Sengoku - dunque tra il XV e il XVII secolo.