Assassin's Creed Infinity sarà in abbonamento? Arrivano le prime indiscrezioni

Sono trascorsi quasi due anni dall'annuncio di Assassin's Creed Infinity, una proposta completamente nuova di Ubisoft dedicata al suo franchise di maggior successo. Sappiamo che non si tratta di un nuovo capitolo della saga, ma di una piattaforma che potrebbe richiedere un costo per l'abbonamento.

È quanto riportato dall'utente X (Twitter) j0nathan, un leaker che si è costruito una buona reputazione proprio attraverso alcune anticipazioni relative al publisher francese. Secondo quanto condiviso sul social network, l'hub si concentrerà sull'abbonamento e sulle microtransazioni.

Al momento le informazioni sono davvero pochissime: la stessa Ubisoft ha spiegato che si tratterà di una "piattaforma" che raccoglierà tutti i giochi di Assassin's Creed, ma non ha rivelato informazioni in merito all'interfaccia e al suo funzionamento.

L'ipotesi avanzata da j0nathan è che la piattaforma richieda un abbonamento mensile, simile a quanto avviene con Ubisoft+, e fornirà l'accesso a tutti i capitoli dell'IP inclusi i relativi DLC e contenuti aggiuntivi. Non è chiaro, però, se questo includa al Day 1 anche i capitoli in uscita o sia riservato esclusivamente ai giochi già disponibili.

Si ce qu'on m'a dit est vrai, Assassin's Creed Infinity sera pas mal axé vers les microtransactions, avec un abonnement mensuel (un peu comme le GamePass) qui donnera accès à tous les anciens jeux AC (pas sûr pour les nouveaux), les futurs DLC, un skin/objet exclusif par mois… pic.twitter.com/0mKUsc7V2S — j0nathan (@xj0nathan) May 8, 2024

"Se quello che mi hanno detto è vero, Assassin's Creed Infinity sarà piuttosto incentrato sulle microtransazioni, con un abbonamento mensile (un po' come il Game Pass) che fornirà l'accesso a tutti i vecchi giochi di Assassin's Creed (non sono sicuro di quelli nuovi), i futuri DLC, skin/ogetti esclusivi ecc." ha scritto il leaker nel post. "Non sarebbe sorprendente considerando che la maggior parte delle skin per Odissey e Valhalla è a pagamento, ma potrebbe essere anche peggio".

Insomma, non sarebbe nulla di così sorprendente visto che è stata lo stesso responsabile degli abbonamenti di Ubisoft a dichiarare che i giocatori "dovranno abituarsi a non possedere i giochi". Avrebbe senso, quindi, formulare un'offerta basata sul servizio piuttosto che sul prodotto.

Ad ogni modo, allo stato attuale sappiamo davvero troppo poco di Assassin's Creed Infinity. Non rimane che attendere l'Ubisoft Forward, previsto per il prossimo mese, durante il quale ci aspettiamo un focus proprio su Infinity e dovremmo vedere per la prima volta in azione Codename Red.