Tomb Raider: ufficiale lo show TV di Amazon Prime Video scritto da Phoebe Waller-Bridge

Dopo il successo riscosso dalla serie TV basata sui videogiochi di Fallout e prodotta da Amazon, la divisione Amazon MGM Studios ha annunciato un nuovo show televisivo, stavolta dedicato alla profanatrice di tombe più famosa dei videogiochi: Lara Croft.

Di una serie TV basata su Tomb Raider si era già vociferato all'inizio dello scorso anno, ma stavolta è ufficiale. La collaborazione tra Amazon e Crystal Dynamics, raggiunta in un primo momento per la pubblicazione di un nuovo videogioco del famoso franchise, si estenderà anche a un progetto live-action, del quale però le informazioni al momento scarseggiano.

Sappiamo che sarà Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) la sceneggiatrice e produttrice esecutiva del nuovo serial che, naturalmente, sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video. L'autrice ha già espresso il suo entusiasmo per il nuovo progetto nel comunicato stampa rilasciato ieri da Amazon.

"Se potessi dire alla me teenager che succederò questo, credo impazzirebbe. Tomb Raider è stata una parte importante della mia vita e mi sento incredibilmente privilegiata di portarlo in televisione con dei collaboratori così appassionati. Lara Croft significa molto per me e per moltissime persone, e non vedo l'ora di calarmi in questa avventura. Pipistrelli e tutto".

Al momento non è stato condiviso altro: non è stata annunciata l'attrice che interpreterà Lara Croft né una possibile finestra di lancio. Tuttavia, dal comunicato pare che la protagonista attraverserà diverse parti del mondo, prospettando una serie ricca di azione e avventura, in linea con l'atmosfera a cui ci ha abituati il videogioco.