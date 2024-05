Ubisoft ha rivelato ieri Assassin's Creed Shadows e subito hanno iniziato a circolare delle voci secondo le quali il gioco, nonostante la sua natura da titolo single player, avrebbe richiesto una connessione a internet permanente per funzionare. Ubisoft ha risposto a queste voci in via ufficiale, sottolineando che Assassin's Creed Shadows non richiederà una connessione Internet obbligatoria, ma che questa sarà necessaria per completare il processo di installazione.

Una volta installato e avviato per la prima volta, però, il sistema di gioco potrà rimanere offline e sarà comunque possibile giocare Assassin’s Creed Shadows. In altri termini, il gioco si comporterà in modo simile a tutti gli altri titoli che risiedono su Steam o Ubisoft Connect. Potrebbe rappresentare un motivo di criticità per coloro che acquisteranno una copia fisica del gioco ma, come noto, oggi la stragrande maggioranza dei giocatori acquista i titoli in versione digitale.

Assassin's Creed Shadows è ambientato nel Giappone del XVI secolo durante l'era Azuchi-Momoyama. Porterà i giocatori a vivere le avventure, intrecciate tra di loro, di Naoe e Yasuke. Sullo sfondo del turbolento periodo Sengoku, questo duo scoprirà il proprio destino comune mentre il Giappone entrerà in una nuova era.

Assassin's Creed Shadows promette di portare i giocatori in spettacolari città castello, porti vivaci, santuari pacifici e paesaggi bucolici. Ubisoft afferma inoltre che AC: Shadows avrà condizioni meteorologiche imprevedibili, cambiamenti delle stagioni e ambienti reattivi.

Ubisoft rilascerà Assassin's Creed Shadows il 15 novembre.