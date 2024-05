Fallout 4: la versione PC completa può girare su smartphone Android a 30 fps

Non si placa l'interesse per Fallout, la saga post-apocalittica di Bethesda Softworks, dopo il successo della serie TV prodotta da Amazon. C'è qualcuno che non riesce a fare a meno di vagare per le Westland neanche in mobilità, tanto da aver installato Fallout 4 per PC sul proprio smartphone Android.

Innanzitutto, va chiarito che per eseguire il gioco è necessaria un'applicazione di terze parti: Winlator. Si tratta semplicemente di un emulatore di Windows per smartphone Android con il quale è possibile eseguire gran parte dei giochi supportati dal sistema operativo di Microsoft.

Inutile dire, inoltre, che è stato utilizzato uno smartphone di fascia alta con processore Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, il risultato è davvero sbalorditivo, poiché le performance si avvicinano a quelle di PlayStation 4 o Xbox One.

Il titolo di Bethesda viene eseguito a una risoluzione di 720p e, durante la prova mostrata sul proprio canale YouTube da ETA PRIME, il gioco riesce a raggiungere in maniera piuttosto stabile i 30 fps, naturalmente con il preset "Basso" delle impostazioni grafiche.

Certo, nulla di paragonabile all'esperienza offerta su un vero e proprio PC moderno, ma vanno comunque presi in considerazione alcuni fattori. Tra i più rilevanti, vi è senza dubbio l'assenza di un'ottimizzazione specifica per i dispositivi mobili, a cui va aggiunta l'emulazione del sistema operativo Microsoft.

Coloro che fossero interessati a provare l'emulatore, saranno felici di sapere che potenzialmente potranno eseguire qualsiasi gioco per Windows direttamente sul proprio telefono o tablet, ma non solo. Potranno perfino importare i loro salvataggi per riprendere la partita esattamente da dove l'avevano interrotta su PC.

Sfortunatamente, però, va sottolineato che tutto ciò è possibile esclusivamente con i giochi che non includono una protezione DRM. Una fetta importante del catalogo di Steam, quindi, rimane esclusa, ma sostanzialmente è possibile eseguire qualsiasi titolo acquistato su GOG.