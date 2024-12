Il direttore creativo di Assassin's Creed Shadows, Jonathan Dumont, ha rilasciato una nuova intervista rivelando alcuni dettagli interessanti in merito al nuovo gioco. Naoe potrà correre sui tetti esattamente come Naruto sugli alberi.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Jonathan Dumont, direttore creativo di Assassin’s Creed Shadows, si è lasciato andare su alcuni dettagli del gioco. In particolare, sulle caratteristiche che distingueranno Naoe da tutti gli altri assassini che abbiamo conosciuto finora.

“Naoe è l’assassina più veloce che abbiamo mai creato. Corre estremamente veloce e ha tantissimi gadget per mantenersi furtiva così da non dover combattere spesso. Volevamo soddisfare questo requisito per chi si avvicina al gioco come ninja-Assassin” ha spiegato Dumont.

Il director ha anche spiegato che gli appassionati di anime potranno correre come Naruto quando vestiranno i panni di Naoe. La shinobi si piegherà in avanti, porterà le braccia all’indietro e correrà a tutta velocità. La corsa sui tetti degli edifici strizza l’occhio proprio all’opera di animazione giapponese.

La discussione si è poi spostata su uno degli aspetti che da sempre caratterizza la saga, sin dal suo primo capitolo: il Salto della fede. Ebbene, mentre Naoe potrà compiere il salto ogni qualvolta vi sarà a disposizione un cespuglio o un mucchio di fieno, questa possibilità viene negata a Yasuke, il gigante samurai.

"Non fa il Salto della fede. Si schianta contro il pagliaio e si fa anche male al sedere. Quindi è piuttosto divertente" ha spiegato Dumont. "Molte persone amano Assassin’s dall’inizio per il suo approccio stealth: nascondersi nell’ombra e nella folla. Poi abbiamo alcuni giocatori più orientati all’azione che si sono appassionati a Origins, Odissey e Valhalla. [Con Shadows] Cerchiamo di accontentare entrambi i tipi di giocatori, ma anche di non diluire troppo ciò che amano”.

Assassin’s Creed Shadows è previsto per il prossimo 14 febbraio, a causa di un ritardo dovuto a un periodo di crisi che il publisher francese sta affrontando. Il gioco sarà una specie di prova finale per la società che tenta di allontanarsi da un’acquisizione da parte di Tencent che appare sempre più probabile.