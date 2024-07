Assassin's Creed Shadows: l'uso non autorizzato di una bandiera costringe Ubisoft a scusarsi

Ancora problemi per Assassin's Creed Shadows: gli sviluppatori hanno utilizzato, senza alcuna autorizzazione, la bandiera di un gruppo di rievocazione storica. La software house si è scusata con il gruppo, ma l'artwork non potrà essere rimosso dall'artbook della Collector's Edition.

Ancora problemi per Assassin's Creed Shadows, stavolta a causa di una svista non proprio da poco. Il materiale promozionale ha incluso la bandiera di Sekigahara Teppo-tai, un gruppo di rievocazione storica dei fanti di Sekigahara, ma senza alcuna autorizzazione da parte dell'associazione.

Naturalmente, la questione non è passata inosservata, costringendo Ubisoft a scusarsi con il gruppo. Con un post su X (Twitter), Ubisoft Japan ha chiarito che l'artwork in questione non verrà più utilizzato ed è già stato rimosso dalle pagine online relative al gioco.

Sfortunatamente, però, l'immagine è stata inserita anche nelle pagine dell'artbook incluso nell'edizione da collezione le cui copie sono già state stampate ed evidentemente non possono più essere modificate. Per quanto riguarda il gioco, invece, la software house ha tempo fino al 15 novembre per rimuovere lo stendardo laddove fosse presente.

『アサシン クリード シャドウズ』に関するお知らせ

公開済であるコンセプトアート2点に、関ケ原古戦場おもてなし連合「関ケ原鉄砲隊」の旗が無断で使用されているとのご指摘を受けております。

団体様には謝罪の機会を頂戴し、受け入れていただきました。… — Ubisoft Japan (@UBISOFT_JAPAN) July 8, 2024

"L'artwork in questione non verrà più utilizzato o distribuito ulteriormente, fatta eccezione per l'inclusione nell'artbook della Collector's Edition. Ci scusiamo profondamente per questa situazione" ha scritto Ubisoft Japan. "Sinceramente, non so bene come reagire" ha risposto invece il responsabile del gruppo.

Insomma, una disattenzione che probabilmente poteva essere evitata, ma che si aggiunge ad altre sviste che sembrano accompagnare l'opera di Ubisoft. I giocatori giapponesi, infatti, hanno già sottolineato alcune imprecisioni ad opera di Ubisoft Quebec – lo studio che in precedenza si è occupato di Assassin's Creed Odyssey – come la presenza di un portale sacro all'ingresso di un villaggio e dei loti durante la fioritura dei peschi.

Tuttavia, potremmo includere le scelte di Ubisoft nella libertà artistica, considerando che è stato proprio uno sviluppatore giapponese, non coinvolto nel progetto, a difendere il lavoro dello studio canadese. Assassin's Creed Shadows sarà disponibile a partire dal prossimo 15 novembre per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.