Assassin's Creed Shadows è il secondo miglior lancio della serie. Ubisoft ringrazia

Nonostante gli innumerevoli ostacoli affrontati durante lo sviluppo, Assassin's Creed Shadows si è confermato un prodotto di successo. Quello del nuovo capitolo ambientato nel Giappone feudale è ora considerato il secondo miglior lancio di sempre per la saga degli Assassini, superando i numeri registrati da Origins e Odyssey al day one. Valhalla occupa ancora il primo posto.

Più di 2 milioni di giocatori in due giorni per Shadows

Rilasciato lo scorso 20 marzo, Assassin's Creed Shadows ha ricevuto un'accoglienza a dir poco calorosa da parte del pubblico. Come annunciato dalla stessa Ubisoft, nel weekend di lancio ben 2 milioni di utenti hanno giocato il nuovo action/adventure.

🔥 2 MILLION PLAYERS! 🔥



We’re thrilled to celebrate this incredible milestone!



Assassin's Creed Shadows has now surpassed the launches of AC Origins and Odyssey. Thank you for joining the journey in Feudal Japan! #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/a6YezXNtYI — Assassin's Creed (@assassinscreed) March 22, 2025

Oltre ai risultati diffusi da Ubisoft, VGC ha raccolto ulteriori dati che riconfermano il sorprendente successo di Shadows, un titolo che, ricordiamo, ha avuto una gestazione alquanto travagliata.

Come anticipatovi, VGC ha confermato che Assassin's Creed Shadows rappresenta il secondo miglior debutto commerciale per il popolare franchise Ubisoft, secondo solo a Valhalla - che era uscito in un periodo particolarmente 'vantaggioso' per i publisher, coincidente con la pandemia di COVID-19. Non solo, ma Shadows ha stabilito un altro importante primato: è il miglior lancio di sempre sul PlayStation Store per un titolo Ubisoft.

Su Twitch, le livestream che coinvolgevano Assassin's Creed Shadows sono state visualizzate per oltre 11 milioni di ore. È anche il gioco Ubisoft più 'desiderato' - e quindi aggiunto più frequentemente alle varie wishlist degli store digitali - di sempre. Questi dati non fanno che confermare l'elevato interesse del pubblico per la nuova produzione.

Valutazioni 'Molto positive' su Steam: gli sviluppatori ringraziano

Spostando ora il focus sulla versione PC di Assassin's Creed Shadows, questa rappresenta il 27% di tutte le 'attivazioni', che includono le vendite digitali e i download tramite Ubisoft+. Shadows è, peraltro, il primo tripla-A Ubisoft a debuttare su Steam negli ultimi 6 anni. A proposito della piattaforma di Valve, la media delle valutazioni inserite dagli utenti Steam per Assassin's Creed Shadows è 'Molto positiva', su una base di quasi 10.000 recensioni.

Visti gli entusiasmanti feedback, su Reddit l'account ufficiale di Ubisoft ha condiviso un lettera di ringraziamento firmata dal team di sviluppo di Assassin's Creed Shadows. "Questo weekend, molti di noi del Dev Team hanno trascorso del tempo a leggere le vostre reazioni [...] e vogliamo ringraziarvi. La quantità di amore e positività che abbiamo ricevuto è stata incredibilmente commovente", si legge all'inizio del messaggio.

"Dopo anni di duro lavoro, non c'è niente di più gratificante che vedere la comunity interagire con ciò che abbiamo creato. [...]". Gli sviluppatori concludono: "Questo è solo l'inizio per Shadows e siamo entusiasti di vedere il gioco evolversi con voi al nostro fianco".