Assassin's Creed Shadow avrà meccaniche stealth mai viste nella serie

Un nuovo post sul blog di Assassin's Creed fornisce alcune interessanti informazioni in merito alle meccaniche stealth del prossimo gioco della serie, Shadows. Lo studio di sviluppo ha rivisto e ottimizzato le meccaniche in alcune aree chiave e, in generale, i giocatori potranno sfruttare approcci mai visti prima per il franchise.

Si parte dagli assassinii istantanei, da sempre una colonna portante del gameplay di Assassin's Creed. Simon Lemay-Comtois ha confermato che non verranno rimossi, ma come nei precedenti capitoli saranno influenzati da fattori diversi.

Innanzitutto, un nemico sensibilmente più forte potrà sopravvivere all'assassinio fino a negare completamente ogni danno. Il giocatore avrà a disposizione i contrassegni colorati con cui determinare la resistenza di un nemico all'attacco. Tuttavia, vi saranno altre variabili: un nemico, infatti, potrebbe sopravvivere a un assassinio frontale, ma perire nel caso di un assassinio dall'alto.

Il direttore associato ha anche spiegato che non vi sarà un volatile ad assistere i giocatori nello studio del terreno di scontro. Tuttavia, entrambi i protagonisti avranno un nuovo sistema di osservazione per identificare i bersagli, contrassegnare i nemici ed evidenziare i bottini.

"Quando sei in dubbio, fai una pausa, osserva il mondo intorno a te e solo allora dovresti decidere quale dovrebbe essere la tua prossima mossa" ha spiegato Lemay-Comtois. Nel caso di Naoe però, la shinobi, sarà possibile utilizzare l'occhio dell'aquila e contrassegnare i nemici attraverso i muri grazie ai suoni che emettono.

Il titolo, inoltre, avrà due meccaniche completamente nuove per la serie: la mimetizzazione nell'ombra e la possibilità, per entrambi i personaggi, di sdraiarsi. Naturalmente, mentre i samurai Yasuke manterrà comunque un profilo più alto e diretto, Naoe sarà in grado di adottare tattiche inedite.

La mimetizzazione nelle aree buie concederà a Naoe la completa invisibilità. Potrà anche distruggere le lanterne e creare autonomamente zone d'ombra nell'ambiente. Inoltre, quando è stesa, potrà rotolare per schivare gli attacchi o le frecce dei nemici.

A tal proposito, Ubisoft chiarisce che, nonostante un approccio tendenzialmente più diretto, anche Yasuke offre un certo grado di furtività grazie all'arco, mescolando il gameplay tattico a quello action che da tempo ormai caratterizza il franchise. Ulteriori dettagli saranno svelati con l'approssimarsi dell'uscita che, ricordiamo, è stata rimandata al prossimo 14 febbraio.

Nel frattempo, a seguito di voci che suggerivano il rilascio di battle pass periodici, Ubisoft ha chiarito che tutte le ricompense all'interno del nuovo Animus Hub saranno completamente gratuite.