I contenuti dell'Animus Hub saranno completamente gratuiti: il chiarimento da Ubisoft

In seguito alle voci su battle pass periodici a pagamento per il nuovo Assassin's Creed Shadows, Ubisoft ha pubblicato un messaggio su Reddit chiarendo che tutte le ricompense all'interno dell'Animus Hub saranno gratuite.

Nelle scorse ore hanno iniziato a circolare online le immagini di un presunto battle pass di Assassin's Creed Shadows insieme ad alcune voci secondo cui Ubisoft avrebbe strutturato pacchetti di contenuti a pagamento, da sbloccare giocando al prossimo capitolo della saga. L'azienda, però, ha colto l'occasione per chiarire che non vi saranno contenuti a pagamento nell'Animus Hub.

Per chi non lo sapesse, Animus Hub (precedentemente conosciuto come Assassin's Creed Infinity) è una piattaforma che raggrupperà i diversi capitoli del gioco. Al momento mancano ancora numerosi dettagli, ma ci si aspetta qualcosa di simile a quanto abbiamo visto con Activision e l'app di Call of Duty.

Nelle scorse ore, hanno iniziato a circolare voci secondo cui Animus Hub avrebbe offerto battle pass periodici, ovvero contenuti aggiuntivi per lo più cosmetici sbloccabili solo giocando, per un periodo limitato e, soprattutto, a pagamento. Per tale ragione, l'azienda si è mossa per chiarire una volta per tutte il funzionamento della piattaforma.

"È giunta alla nostra attenzione la notizia che stiano circolando informazioni inaccurate in merito ad Animus Hub. Cogliamo quest'occasione per chiarire che: tutte le ricompense disponibili nell'Animus Hub saranno completamente gratuite; non ci saranno sottoscrizioni o battle pass a pagamento all'interno dell'Animus Hub; i giocatori avranno accesso alle missioni e ai contenuti aggiuntivi senza alcun costo extra" si legge nel messaggio pubblicato su Reddit.

Insomma, Ubisoft non ha negato la presenza di contenuti stagionali all'interno di Assassin's Creed Shadows, ma rassicura sul fatto che non richiedano alcun esborso aggiuntivo. Nel frattempo, siamo ancora in attesa di scoprire come funzionerà il Season Pass.

In seguito allo spostamento della data d'uscita al 14 febbraio, infatti, la società ha anche tagliato il prezzo dell'edizione per collezionisti annunciando che non conterrà il season pass. Il modello delle espansioni, tradizionalmente due per ogni Assassin's Creed, verrà completamente rivisto, ma ulteriori informazioni al riguardo saranno condivise più avanti con l'approssimarsi dell'uscita del gioco.