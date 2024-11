KONAMI riporta in vita la magia dell'MSN su eFootbal per celebrare il i 125 anni del Barcellona

eFootball celebra i 125 anni del Barcellona riportando in campo il trio Messi-Neymar-Suarez con carte speciali, consentendo ai giocatori di rivivere la magia del leggendario attacco blaugrana.

Il calcio virtuale rivive uno dei suoi momenti più gloriosi con il ritorno del leggendario trio MSN su eFootball. Konami Digital Entertainment ha infatti annunciato l'introduzione di tre carte speciali dedicate a Lionel Messi, Neymar Jr e Luis Suarez.

L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il 125° anniversario dell'FC Barcelona, storico partner del gioco. La reunion virtuale del tridente che ha dominato il calcio europeo non è solo un'operazione nostalgia: i giocatori che riusciranno a ottenere tutte e tre le carte potranno sbloccare la loro iconica esultanza a braccia unite, oltre a garantirsi un significativo vantaggio in fase offensiva.

Inoltre, KONAMI ha preparato una Campagna del 125° Anniversario che include un'opportunità Epic dedicata al club blaugrana. Gli utenti potranno rivivere alcuni dei momenti più memorabili della storia del club attraverso partite ricreate dall'intelligenza artificiale. Completando gli obiettivi della campagna, sarà possibile ottenere fino a cinque Carte Epic: FC Barcelona.

In concomitanza con queste celebrazioni, eFootball lancia anche la sua tradizionale campagna Black Friday. I giocatori riceveranno due omaggi al login: una carta Highlight dell'FC Barcelona e una dell'AC Milan. È stato inoltre lanciato l'evento "European Clubs", che permetterà agli utenti di competere in modalità PvP utilizzando i club delle principali leghe europee, con la possibilità di guadagnare fino a 40.000 punti esperienza e due booster token casuali.