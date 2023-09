Assassin's Creed Nexus VR: la serie di Ubisoft per la prima volta in Realtà Virtuale dal 16 novembre

Per la prima volta Assassin's Creed sarà giocabile in prima persona e con un visore di Realtà Virtuale. Assassin's Creed Nexus VR sarà infatti disponibile dal 16 novembre sulle piattaforme della linea Meta Quest come Meta Quest 2 e Meta Quest Pro, ma anche Meta Quest 3, la cui presentazione definitiva è prevista per il mese di ottobre.

I giocatori impersoneranno alcuni tra i principali protagonisti della serie: Ezio Auditore, Connor e Kassandra, e potranno eseguire azioni di tipo parkour, arrampicarsi liberamente all'interno di mappe a mondo aperto e usare movimenti reali per mettere fuori combattimento i nemici. Il tutto mentre si sposteranno all'interno di tre ere diverse.

Nei panni di un hacker sotto copertura dei giorni nostri, i giocatori lavoreranno dall'interno dell'Abstergo per sventare un complotto volto a cambiare le convinzioni delle persone tramite una vecchia tecnologia. Lavorando sotto la guida del capo della sicurezza informatica dell'Abstergo, Dominika Wilk (interpretata dalla pluripremiata attrice Morena Baccarin), esploreranno ricordi risalenti all'Italia rinascimentale, alla Rivoluzione americana e all'antica Grecia.

Ogni personaggio sarà dotato di armi specifiche: ad esempio, Kassandra e Connor combattono con gli archi, mentre Ezio usa una balestra a una mano. E mentre Ezio e Kassandra sono entrambi dotati di spade, il tomahawk di Connor può essere usato sia nei combattimenti ravvicinati che come arma da lancio. Sarà anche possibile lanciare coltelli e bombe, mentre con le immancabili lame celate ci si potrà fare spazio tra la folla e uccidere i bersagli senza farsi notare.

La componente stealth sarà presente anche in questa versione di Assassin's Creed, con i giocatori che dovranno eseguire i corretti movimenti reali per potersi confondere tra la folla. Non mancheranno altri aspetti iconici del franchise, come il Salto della Fede e si potranno incontrare personaggi storici, che reagiranno alle azioni dei giocatori in VR. Si potrà anche decidere se muoversi liberamente sulla mappa oppure se ricorrere ai viaggi rapidi. Quando sono impegnati nelle azioni furtive, inoltre, i giocatori riceveranno degli avvisi se sono sul punto di essere scoperti.

Assassin's Creed Nexus VR è il frutto della collaborazione di diversi studi che lavorano per Ubisoft: specificamente Ubisoft Red Storm, Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Reflections, Ubisoft Mumbai, Ubisoft Pune, Ubisoft Montreal, Ubisoft Belgrado e Ubisoft Berlin. Naturalmente non si tratta del titolo della serie Assassin's Creed di maggior rilievo in questa stagione natalizia, ruolo che rimane di pertinenza di Assassin's Creed Mirage. Quest'ultimo arriverà il 5 ottobre su PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S e, per la prima volta per un titolo che nasce per le console e per il PC, anche sugli smartphone iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max con rendering realizzato dall'hardware locale.