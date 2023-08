Assassin's Creed: Mirage richiede al massimo 30 ore per essere completato al 100%

Durante un'intervista con lo youtuber Julien Chièze, Fabian Salomon, lead producer di Ubisoft, ha dichiarato che i test interni hanno evidenziato una tempistica compresa tra le 20 e le 30 ore per completare Assassin's Creed: Mirage. Naturalmente, tutto dipende dal modo in cui i giocatori intendono portare avanti il gioco.

Nello specifico, Salomon ha dichiarato che 20 ore sono state impiegate da quei giocatori che "si sono affrettati" a completare la storia. I "completisti", invece, che si sono impegnati a svolgere le attività secondarie, hanno impiegato tra le 25 e le 30 ore totali. Insomma, in termini di tempo, pare che il nuovo Assassin's Creed sarà molto più compatto rispetto agli ultimi capitoli.

"Dato che facciamo molti playtest internamente in Ubisoft, fa parte del nostro processo [di sviluppo, ndr], vogliamo davvero avvicinarci ai videogiocatori il più possibile, quindi possiamo dire che gli ultimi tempi ottenuti che abbiamo registrato sono in media di circa 20-23 ore" ha spiegato Salomon.

How long to Beat, un sito specializzato nel calcolo delle ore di gioco, propone numeri ben diversi per Assassin's Creed Valhalla: la sola storia principale richiederebbe circa 60 ore per essere portata a termine, mentre per completare il gioco al 100% sarebbero necessarie oltre 140 ore.

Tuttavia, va sempre sottolineato che la bontà di un titolo difficilmente si valuta sulla base delle ore di gioco offerte, soprattutto nel caso di quelli story-driven. Produzioni del calibro di God of War Ragnarock o The Last of Us Parte I hanno dimostrato che un capolavoro è tale senza la necessità di un'esperienza lunga diversa giorni complessivi.

Ad ogni modo, Assassin's Creed Mirage è previsto solo per la fine di quest'anno, ragione per cui bisognerà attendere il prossimo 12 ottobre per appurare la qualità del nuovo titolo Ubisoft. Nel frattempo, se voleste prepararvi al meglio per la nuova avventura a Bagdad, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla t-shirt aptica di OWO. Una soluzione per chi vuole sentire il vuoto allo stomaco durante il salto della fede o la lama di un coltello nel fianco – noi vi suggeriamo il salto ovviamente.