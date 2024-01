Ara: History Untold, una delle presentazioni più interessanti del Developer_Direct. Ecco perché

In occasione dell'evento Developer_Direct di Xbox di ieri sera abbiamo avuto, tra gli altri trailer e annunci, uno spazio rilevante per Indiana Jones e l'antico Cerchio. Ma non è stato l'unico momento interessante della serata, anzi un gestionale, Ara: History Untold, è riuscito a rubare la scena a titoli ben più blasonati.

Sviluppato da Oxide, è uno strategico gestionale 4X: appartiene, ovvero, allo stesso genere di Civilization. Si tratta di un progetto molto complesso che promette ai giocatori di far rivivere loro la storia di alcune civiltà dall'antichità ai tempi moderni, mentre interagiscono con un mondo che vive di vita propria. Lo scenario di gioco non solo reagisce in maniera convincente alle decisioni dei giocatori, ma vive anche in maniera indipendente, andando a realizzare situazioni imprevedibili per i giocatori stessi.

I cittadini si muovono all'interno di un mondo dinamico e reagiscono a periodi di salute e malattia, guerra e pace, ricchezza e disperazione con biomi, culture ed epoche che rappresentano la diversità dell'esperienza umana. I giocatori, inoltre, possono ricercare tecnologie diverse e ottimizzare un sistema di produzione industriale ed economico. All'interno di questo processo, possono gestire e monitorare ogni dettaglio: la resa di un singolo mulino, le statistiche dei cittadini di una città e le risorse complessive di un'intera nazione.

Caratteristiche che sembrano posizionare Ara: History Untold come una sorta di incrocio tra un gestionale puro come Civilization e un city builder, offrendo un livello di dettaglio e di complessità notevole.

Come in Civilization, non c'è un obiettivo concreto, ma un sistema di prestigio che misura come sta progredendo la civiltà. E sempre come in Civilization si prendono le sembianze di alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia dell'umanità, come la regina Nefertiti, Saffo o George Washington.

Ad ogni turno, le azioni e le scelte di ogni nazione si risolvono simultaneamente, portando suspense, anticipazione e colpi di scena sorprendenti sulla classica formula a turni. Ara: History Untold, infatti, viene presentato con queste parole: "Con meccaniche di gioco familiari ma anche nuove e innovative, Ara: History Untold porta un'evoluzione nel genere strategico storico a turni senza percorsi preimpostati verso la vittoria: le possibilità sono infinite. Le tue scelte definiranno il mondo che crei, la tua esperienza e la tua storia."

Ara: History Untold è previsto nell'autunno 2024 su PC e al day one su Game Pass. È ora possibile inserirlo anche nella lista dei desideri di Steam e si può consultare un'approfondita intervista a Michelle Menard, Design Director del titolo.