Annunciato il World Strand Tour 2 per celebrare Death Stranding 2. Una tappa anche in Italia

Kojima Productions ha rivelato i piani per un tour globale che accompagnerà l'uscita di Death Stranding 2: On the Beach. Denominato "World Strand Tour 2", l'evento toccherà dodici città in tutto il mondo a partire da giugno 2025

Un tour internazionale per celebrare il lancio di uno dei videogiochi più attesi dell'anno, Death Stranding 2: On the Beach. Il tour prenderà il via a Los Angeles l'8 giugno. Seguiranno le tappe di Sydney il 14 giugno, Tokyo il 26 giugno, Parigi il 28 giugno e Londra il 30 giugno. A luglio, il tour farà tappa a Seoul il giorno 4, Taipei il 6, Hong Kong il 9 e Shanghai il 12. Le date per le città successive sono previste per agosto a Riyadh, ottobre a San Paolo e infine a novembre a Lucca, in Italia, in occasione del Lucca Comics & Games.

L'iniziativa mira a offrire ai fan un'esperienza che celebra l'universo di Death Stranding, con dettagli specifici per ciascuna tappa che verranno comunicati prossimamente. L'uscita di Death Stranding 2: On the Beach su PlayStation 5 è fissata per il 26 giugno 2025.

📢 “DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2” Announcement:



To celebrate the launch of DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, a special world tour event will be held across 12 cities around the globe 👍



Details for each stop on the tour will be announced at a later date.#DeathStranding2… pic.twitter.com/IWU7nK3cF4 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) May 15, 2025

L'interesse elevato per Death Stranding 2: On the Beach affonda le radici sia nella statura del suo autore, Hideo Kojima, noto per le sue opere dalla forte impronta stilistica e narrativa, sia nell'evoluzione che il gioco promette rispetto al capitolo precedente.

Per quanto riguarda la profondità psicologica e narrativa, il gioco esplorerà ulteriormente le tematiche care a Kojima, quali il legame tra gli individui, l'isolamento e le ramificazioni della perdita. L'enfasi si sposterà maggiormente sul piano interiore e sulle conseguenze emotive del viaggio dei protagonisti. La Spiaggia richiamata nel titolo, già elemento cardine nel primo gioco come riflesso del subconscio, assumerà un ruolo ancora più centrale in questa esplorazione psicologica. Quanto ai personaggi, il sequel vedrà il ritorno di alcune vecchie conoscenze e l'introduzione di nuovi personaggi: tra questi ci sono Neil e Lucy, interpretati rispettivamente da Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, M - Il figlio del secolo) e da Alissa Jung (Maria di Nazaret).

Sul fronte dei contenuti e delle meccaniche di gioco, Death Stranding 2 introduce diverse novità. Il sistema di stealth è stato ripensato per richiedere maggiore consapevolezza tattica, con l'introduzione di un ciclo giorno/notte che influenza la visibilità e le opportunità di approccio. Viene implementato un nuovo sistema di progressione basato sulla "competenza", che ricompensa i giocatori per l'uso frequente di determinate azioni e promuove una crescita legata all'esperienza diretta. Ad esempio, se il giocatore si concentra su terreni sconnessi, il protagonista Sam Porter Bridges diventerà più abile in quegli ambienti, e viceversa per altri aspetti del gioco.

Sotto il profilo tecnico, Death Stranding 2: On the Beach sfrutterà le capacità del motore grafico Decima, già base del predecessore, e le peculiarità del controller DualSense per accrescere l'immersione sensoriale del giocatore.