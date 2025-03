Death Stranding 2, l'ultimo trailer svela la data di uscita. Nel cast Luca Marinelli: 'è Snake'

Come largamente anticipato dallo stesso Hideo Kojima, il South by Southwest (SXSW) ha ospitato una nuova presentazione dedicata a Death Stranding 2: On The Beach, sequel del visionario action/adventure firmato dal papà della serie Metal Gear.

L'ultimo reveal di DS2 consiste in un nuovo corposissimo trailer - dalla durata di oltre 10 minuti - che include scene inedite estrapolate dalla campagna. Le clip rivelano anche alcune new entry del variegato cast, tra cui figurano due volti ben noti a noi italiani: quelli degli attori Luca Marinelli e Alissa Jung. Cosa più importante, è stata finalmente svelata la data di uscita del gioco.

Death Stranding 2: On The Beach arriverà il 26 giugno 2025

A giudicare dal nuovo trailer, il secondo capitolo di Death Stranding promette di essere un'esperienza ancora più immersiva e complessa rispetto al suo predecessore.

Il sequel non sembra garantire una vera e propria rivoluzione sul fronte del gameplay, ma a detta dello stesso Norman Reedus - interprete del protagonista Sam Porter Bridges - ci sarà molta più azione rispetto al primo episodio. Nella fattispecie, il trailer mostra dei combattimenti piuttosto movimentati e, apparentemente, un arsenale più variegato.

Per gli amanti del cinema, una delle novità più eclatanti del trailer diffuso la scorsa sera riguarda il cast. Death Stranding (2019) vantava la presenza di stelle del calibro di Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Margaret Qualley, oltre ai cameo dei registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn. Il sequel vedrà il ritorno di alcune vecchie conoscenze e l'introduzione di nuovi personaggi: tra questi ci sono Neil e Lucy, interpretati rispettivamente da Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, M - Il figlio del secolo) e da Alissa Jung (Maria di Nazaret).

La presenza di Marinelli farà senz'altro felici molti giocatori italiani. Sappiamo che Kojima ha sempre dimostrato un certo apprezzamento per l'attore romano, al punto che in tempi non sospetti - nell'estate del 2020 - il game designer giapponese aveva pubblicato un post in cui dichiarava che Luca Marinelli sarebbe stato "perfetto" nei panni di Solid Snake. In un certo senso, nel suddetto trailer possiamo assistere alla 'realizzazione' del sogno di Kojima.

Specifichiamo che, per forza di cose, si tratta di un semplice easter egg, ma, se si guarda al look di Neil, è palese il rimando al carismatico protagonista di Metal Gear Solid.

Alla fine del trailer scopriamo finalmente la data in cui Death Stranding 2 sbarcherà nei negozi di tutto il mondo: il giorno da cerchiare sul calendario è quello del 26 giugno 2025.

La Collector's Edition e il tour musicale Strands Of Harmony

L'edizione per collezionisti di Death Stranding 2 è stata presentata con grande enfasi, come del resto era avvenuto per quella del primo capitolo - che includeva una replica del pod di BB.

Oltre ad una copia digitale del gioco, la Collector's Edition conterrà una statua dell'Uomo di Magellano - una creatura a metà tra mostro e mecha - alta circa 38 centimetri. Tra gli altri contenuti troviamo una statuetta di Dollman, varie stampe degli artwork del gioco, una lettera firmata da Hideo Kojima e una buona quantità di add-on digitali. Inoltre, chi acquisterà la Collector's Edition o la Digital Deluxe Edition - che include gioco e add-on - avrà l'accesso anticipato al gioco, 48 ore prima rispetto al lancio previsto per il 26 giugno.

Come confermato da Sony sul PlayStation Blog, la Collector's Edition di DS2 verrà venduta a 249,99 euro, mentre la Digital Deluxe Edition avrà un prezzo consigliato di 89,99 euro - 'solo' 10 euro in più rispetto al prezzo dell'edizione Standard. I pre-ordini saranno disponibili dal 17 marzo e offrono quattro contenuti bonus da riscattare nel gioco.

Durante la presentazione avvenuta al SXSW è stato annunciato anche l'evento Death Stranding: Strands Of Harmony. Si tratta di un tour di concerti che porterà la musica di Death Stranding (1 e 2) in 19 città, tra cui Milano. I brani della splendida colonna sonora verranno eseguiti da un'orchestra sinfonica e saranno sincronizzati con immagini a schermo.

Il tour di Strands of Harmony verrà inaugurato l'8 novembre 2025 a Sydney, Australia. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 12 marzo sul sito ufficiale dell'evento.