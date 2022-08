Ancora conferme sul nuovo capitolo di Mafia, ma l'uscita non è prevista a breve

Il nuovo capitolo della serie Mafia è stato confermato in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale del gioco in occasione del ventesimo anniversario dal rilascio del primo Mafia. "Sono felice di confermare che abbiamo iniziato un nuovissimo progetto riguardante Mafia!" ha infatti detto Roman Hladík, Direttore Generale di Hangar 13, il team di sviluppo che si è occupato di Mafia 3. "Avremo bisogno di alcuni anni e per adesso non possiamo dire altro, siamo davvero entusiasti all’idea di continuare a lavorare su questo franchise tanto amato per regalare nuove storie ai giocatori".

Come si era appreso in precedenza, il nuovo Mafia dovrebbe essere ambientato in Sicilia con una storia che fa da prequel agli episodi precedenti. In linea con la tradizione narrativa del genere, dovrebbe quindi ripercorrere la struttura della serie cinematografica de Il Padrino.

Hangar 13, tuttavia, non è uno studio che è sempre stato apprezzato dai sostenitori di Mafia, visto che non tutti i giocatori hanno accolto positivamente il terzo capitolo uscito nel 2016. Inoltre, a questo studio era stato affidato dal producer 2K un progetto di tipo live service dal valore di circa 50 milioni di dollari, che però non è andato in porto.

Le Definitive Edition di Mafia, uscite successivamente e curate dallo stesso Hangar 13, sono state accolte molto più positivamente dalla community. Ricordiamo che i primi due capitoli della serie vennero sviluppati da Illusion Softworks e da 2K Czech, quest'ultimo composto da quasi tutto il team che realizzò il primo Mafia. I veterani che hanno lavorato ai primi due Mafia hanno poi fondato Madfinger Games e oggi lavorano sulla serie di giochi mobile Shadowgun.