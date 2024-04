Anche Discord dice di no a Suyu: chiusi i server e bannati gli sviluppatori dell'emulatore Nintendo Switch

Con grande sorpresa e senza alcun avvertimento, anche Discord è intervenuta in merito all'emulatore di Nintendo Switch, Suyu. Il progetto, nato dalle ceneri di Yuzu, non ha ancora preso forma, ma in seguito alla causa intentata da Nintendo contro quest'ultimo, Discord ha ugualmente preso provvedimenti. Al momento, però, pare che questi siano arrivati in assenza di valide motivazioni.

Non è chiaro quale sia la causa che ha spinto Discord a chiudere il server di Suyu e a bloccare gli account degli sviluppatori. È possibile che attraverso il server fossero gli utenti a condividere file che violavano la proprietà intellettuale di Nintendo. Tuttavia, anche in questo caso, non si capisce perché bloccare anche gli account degli sviluppatori.

A tal proposito, la società ha dato una risposta piuttosto vaga a The Verge: "Discord risponde e rispetta tutte le richieste valide del Digital Millenium Copyright Act. In questo caso, c'è stata anche un'ingiunzione ordinata dal tribunale per la rimozione di questi materiali e abbiamo agito in maniera coerente con le direttive del tribunale".

In un primo momento si potrebbe pensare al materiale relativo a Yuzu, del quale è stata effettivamente accordata con Nintendo la rimozione ancor prima di portare il caso davanti a un giudice. Tuttavia, il codice non era stato caricato su Discord e, in ogni caso, il team di Suyu aveva già chiarito che sarebbe stato modificato sulla base di quanto contestato da Nintendo.

Ad ogni modo, Discord non è la prima società ad allontanare il progetto Suyu e i suoi sviluppatori. Il mese scorso già GitLab aveva intrapreso le stesse azioni in seguito a una richiesta di rimozione DMCA. D'altro canto, parliamo di piattaforme che possono già di base scegliere cosa ospitare, motivo per cui il solo rischio di andare incontro a problemi legali pare sufficiente a intraprendere misure preventive.

Would an appeal even work if all of that was to cease on Discord? I used it all the time to talk to my brother and friends



Per quanto riguarda il blocco degli account, lo sviluppatore Jarrod Norwell, impegnato nello sviluppo dell'emulatore Sudachi – sottoposto agli stessi provvedimenti – ha mostrato a The Verge l'unica mail ricevuta da Discord in cui si notifica una violazione dei TOS (Terms Of Service) senza alcun chiarimento su quale sia la violazione nello specifico.

Norwell ha anche detto di aver chiesto maggiori informazioni ed è in attesa della risposta da parte di Discord. Nel frattempo, il team dietro Suyu si sarebbe diviso: alcuni avrebbero scelto di continuare a supportare lo sviluppo, mentre altri ritengono che sia un progetto ad alto rischio e per tale ragione avrebbero deciso per l'abbandono.