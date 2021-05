Among Us anche su PS4 e PS5: in arrivo entro la fine dell'anno

Il gioco che ha già rovinato centinaia di amicizie su PC e smartphone si appresta a sbarcare anche su console. Oltre alle già confermate versioni Xbox, nel 2021 anche le piattaforme PlayStation accoglieranno Among Us, il popolare indie sviluppato da Innersloth. L'annuncio è arrivato poche ore fa, in occasione dell'ultimo evento State of Play dedicato a Ratchet & Clank: Rift Apart.



Among Us: il trailer d'annuncio delle versioni PlayStation

Definito dai suoi stessi autori il "titolo che rimette in discussione la tua sfera sociale", Among Us è stato uno dei più grandi fenomeni videoludici del 2020. Lanciato nel 2018, per due anni il gioco non ha mai riscontrato grande successo, ma lo scorso anno ha visto un'improvvisa impennata dei download: si è arrivati a 100 milioni di installazioni, con 3.8 milioni di giocatori connessi simultaneamente su PC e dispositivi mobile.

La sua originale formula approderà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 entro la fine dell'anno, come annunciato da Sony durante la livestream dell'ultimo State of Play. "Sali a bordo della navicella spaziale con 4-10 giocatori tramite il gioco online e mettiti al lavoro! Non dimenticare che a bordo potrebbero esserci uno o più impostori pronti a sabotare il tuo lavoro e infliggerti un colpo mortale", spiega Victoria Tran, Community Director presso Innersloth.

La nuova edizione console includerà tutti i contenuti attualmente disponibili su PC e mobile. Ci saranno tutte e 4 le mappe di gioco, tra cui Skeld e Airship, e una serie di add-on che consentiranno ai giocatori di personalizzare il proprio avatar. Tra i contenuti esclusivi delle versioni PlayStation troveremo un pacchetto di skin ispirato alla serie Ratchet & Clank, per la gioia dei fan dell'action/adventure targato Insomniac Games - che ritorna su PS5 il prossimo giugno.

Innersloth è ben consapevole dell'incredibile popolarità della sua piccola creazione. Il gioco ha conquistato migliaia di streamer e content creator, invadendo le dirette di Twitch e il feed di YouTube con numerosi filmati fanmade e playthrough. "Dai doodle a interi film live action e trasmissioni in streaming infinite, il nostro piccolo gioco ha letteralmente conquistato i gamer. Grazie mille. Speriamo di poterti ripagare con un titolo che suscita altrettanto entusiasmo!".

Il lancio di Among Us su PS4 e PS5, ricordiamo, è previsto entro la fine dell'anno. Nei prossimi mesi scopriremo quale sarà la data di lancio ufficiale per le console Sony.