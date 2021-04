PS5, nuovo trailer gameplay per Ratchet & Clank Rift Apart: arriva Rivet

Tra i giochi più attesi dai fortunati possessori di PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart è ormai in dirittura d'arrivo. L'action/adventure, ultimo capitolo della storica serie di Insomniac Games, si è appena mostrato in un nuovo trailer gameplay, con immagini tratte direttamente dalla campagna in sviluppo presso la software house statunitense - acquisita da Sony nell'agosto del 2019.

È l'occasione perfetta per rivelare l'identità della misteriosa Lombax che affiancherà Ratchet e Clank in questa nuova storia: facciamo la conoscenza di Rivet.

Ratchet & Clank Rift Apart: la lombax Rivet si presenta

L'ultimo filmato condiviso da Sony Interactive Entertainment ci regala quasi due minuti di pura azione, con spezzoni di gameplay estrapolati dalla campagna single player di Ratchet & Clank: Rift Apart e con una manciata di cutscene in cui ritroviamo i personaggi più iconici del franchise.

C'è l'iconico duo formato dal carismatico Lombax Ratchet e dal robottino Clank, ma anche il terribile Dr. Nefarious, primo antagonista di Ratchet & Clank 3 (2004) che ritorna per scatenare nuovamente il caos nella galassia. Inoltre, assistiamo finalmente alla presentazione della lombax intravista alla fine del primo trailer d'annuncio: il suo nome è Rivet e, insieme a Ratchet, sarà un personaggio giocabile del nuovo capitolo in arrivo su PlayStation 5.

"Rivet, una Lombax proveniente da un'altra dimensione, dove il malvagio imperatore Nefarious dà la caccia a tutti coloro che si oppongono a lui", spiega Marcus Smith, direttore creativo del team di Rift Apart. Smith ha inoltre parlato delle nuove ambientazioni mostrate nel filmato, come Nefarious City e versioni alternative dei pianeti visti nei precedenti capitoli (Sargasso, Torren IV).

Con la pubblicazione del trailer italiano scopriamo anche il casting di doppiatori che Sony ha scelto per il Bel Paese. I fan saranno felici di dare il bentornato a Aldo Stella e Riccardo Rovatti, le voci storiche di Clank e Nefarious, così come a Alessandro Rigotti, che dal 2011 interpreta il protagonista del colorato gioco d'avventura.

Un nuovo State of Play dedicato a Rift Apart: quando si terrà

Ratchet & Clank: Rift Apart, ricordiamo, arriverà il prossimo 11 giugno in esclusiva per PlayStation 5, console su cui proporrà un comparto grafico next-gen - come si può osservare dallo spettacolare trailer - e tutti i vantaggi garantiti dal nuovo hardware, come i tempi di caricamento ridotti, il supporto all'audio 3D e alle funzionalità avanzate del controller DualSense.

Prima dell'attesissimo debutto, tuttavia, Sony terrà una presentazione dedicata interamente al titolo di Insomniac Games. È stato infatti annunciato un nuovo State of Play, in cui gli sviluppatori mostreranno 15 minuti di sequenze di gioco inedite per parlarci in maniera approfondita del nuovo Rift Apart. L'evento è in programma per questo giovedì, 29 aprile, alle 23:00 (ora italiana).

Il titolo PS5 è attualmente disponibile per il preordine al prezzo consigliato di €79,99. Troviamo inoltre una Digital Deluxe Edition (€89,99), che include: una copia del gioco, cinque corazze aggiuntive per Ratchet e Rivet (Imperiale, Razziatore, Androide, Ribelle e Hacker), un pacchetto di adesivi per la modalità foto, 20 unità di raritanium - i materiali per i potenziamenti di gioco - e le copie digitali della colonna sonora e dell'artbook.