SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: il top per il gaming e non solo. Recensione

Abbiamo provato le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless che abbianno un nuovo design compatto con archetto telescopico e padiglioni in pelle sintetica per un comfort prolungato, integrando ANC ibrido a quattro microfoni e isolamento passivo migliorato. Display OLED che gestisce simultaneamente 2,4 GHz e Bluetooth con switch istantaneo, mentre le batterie hot-swap offrono fino a 22 ore di autonomia con ANC attivo.

In un mercato dove i confini tra cuffie da gioco e auricolari “di tutti i giorni” si fanno sempre più labili, SteelSeries alza l’asticella con l’Arctis Nova Pro Wireless, un headset pensato per chi non scende a compromessi su qualità audio, comfort e versatilità d’uso. Il design riprogettato unisce un archetto in metallo dotato di bracci telescopici e un secondo archetto elastico regolabile tramite snap, assicurando una calzata sempre stabile e adatta a qualsiasi taglia di testa. I padiglioni, più sottili rispetto ai modelli precedenti, sfruttano un’imbottitura in similpelle che migliora l’isolamento passivo e garantisce ore di utilizzo senza fastidiose sudorazioni o punti di pressione.

All’interno dei padiglioni è ora presente un sistema ibrido ANC a quattro microfoni che agisce in tempo reale per attenuare rumori fissi come condizionatori o ventole, senza però raggiungere i livelli delle migliori cuffie dedicate all’active noise cancelling. La modalità Trasparenza, attivabile con un semplice tocco, permette di riaprire l’ambiente circostante per non perdere di vista ciò che accade fuori dalla schermata di gioco. La stazione di trasmissione è stata ridisegnata con un elegante display OLED e un grande selettore che mostra in tempo reale volume, sorgente e stato della batteria. Grazie a due porte USB-C e al supporto simultaneo a 2,4 GHz e Bluetooth, è possibile collegare contemporaneamente PC, console e dispositivi mobili, con passaggi istantanei tra le sorgenti senza alcun lag.

Il sistema Infinity Power prevede due batterie magnetiche hot-swappable capaci di garantire fino a 22 ore di autonomia con ANC attivo in modalità 2,4 GHz e 18 ore con Bluetooth attivo in parallelo; ciascuna cella si ricarica completamente in circa tre ore restando inserita nella base. Il cuore acustico si basa su driver da 40 mm ad alta fedeltà e sul Nova Pro Acoustic System, supportato da Sonar Software con equalizzatori parametrici e preset dedicati che spaziano dai titoli FPS ai live musicali, offrendo un’immersività a 360° compatibile con Dolby Atmos, Windows Sonic e Tempest PS5. Le abbiamo provate per settimane e queste sono le nostre considerazioni.

DESIGN e COMFORT

Il design delle SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alla linea Arctis tradizionale, mantenendo l'identità del brand ma introducendo miglioramenti sostanziali in termini di ergonomia e materiali. La struttura ibrida combina sapientemente un archetto superiore in metallo leggero ma resistente con componenti in plastica di alta qualità, creando un equilibrio perfetto tra robustezza e peso contenuto. I bracci telescopici rappresentano una delle novità più apprezzabili: dove i modelli precedenti si affidavano esclusivamente alla tensione della fascia elastica, ora è possibile estendere fisicamente la struttura per adattarsi anche alle teste più voluminose, eliminando definitivamente i problemi di pressione eccessiva che caratterizzavano i modelli precedenti.

L'archetto elastico è stato completamente riprogettato con un sistema di aggancio a snap che ricorda quello dei cappellini da baseball regolabili, offrendo tre posizioni distinte con incrementi di un centimetro ciascuna. Questa soluzione, seppur meno precisa del precedente sistema velcro, presenta il vantaggio di posizionare la fascia elastica sotto l'archetto metallico, proteggendola dall'accumulo di polvere e sporcizia che spesso affliggeva i modelli precedenti. Il risultato è un sistema di regolazione più duraturo nel tempo e più facile da mantenere pulito, aspetto non trascurabile per un prodotto destinato a lunghe sessioni d'uso quotidiano.

I padiglioni auricolari hanno subito una trasformazione radicale sia dal punto di vista estetico che funzionale, abbandonando la forma oblunga e voluminosa caratteristica della serie Arctis per adottare un profilo più sottile e compatto con design a gradini. Questa scelta non è puramente estetica: la forma più contenuta conferisce alle cuffie un aspetto meno "gaming" e più sofisticato, avvicinandole visivamente a prodotti audio di fascia alta come quelli di JBL o Audio-Technica. Il nuovo design risulta più elegante e versatile, adatto tanto alle sessioni di gioco quanto all'uso quotidiano in contesti più formali.

Il passaggio dai cuscinetti in tessuto air weave alla pelle sintetica rappresenta un upgrade significativo in termini di isolamento acustico e comfort prolungato. Nonostante il materiale sintetico sia teoricamente meno traspirante, l'esperienza d'uso dimostra come sia possibile indossare le cuffie per 8-10 ore consecutive senza problemi di sudorazione o surriscaldamento. La forza di serraggio è stata calibrata con precisione per garantire un sigillo acustico efficace senza risultare oppressiva, mentre l'imbottitura in memory foam si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio, distribuendo uniformemente la pressione e mantenendo il comfort anche durante le maratone di gioco più intense.

CONNESSIONI e BASETTA

La stazione di trasmissione delle Arctis Nova Pro Wireless rappresenta il vero cuore pulsante dell'intero sistema, distinguendosi nettamente dai tradizionali dongle USB che caratterizzano la maggior parte delle cuffie wireless gaming. Il design è stato completamente ripensato con linee arrotondate e un approccio più elegante, culminando in un grande selettore rotativo centrale che sostituisce i piccoli pulsanti difficili da individuare dei modelli precedenti. Il display OLED da 128x64 pixel mostra costantemente informazioni cruciali come livelli di volume per ciascun canale audio, stato delle batterie, sorgente attiva e persino l'attività in tempo reale dei driver sinistro e destro. Questa interfaccia visiva elimina ogni dubbio sullo stato del sistema e permette regolazioni precise senza dover ricorrere necessariamente al software.

Il sistema di connettività rappresenta uno dei punti di forza più distintivi dell'Arctis Nova Pro Wireless, offrendo una flessibilità senza precedenti nel panorama gaming. La base dispone di due porte USB-C sul retro che permettono di collegare simultaneamente dispositivi diversi, come PC e PlayStation 5, con la possibilità di passare istantaneamente dall'uno all'altro tramite il selettore frontale. Il sistema è sufficientemente intelligente da rilevare automaticamente quando inizia la riproduzione audio da una delle sorgenti collegate, effettuando lo switch senza intervento manuale. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi utilizza setup multi-piattaforma o per chi vuole mantenere attive contemporaneamente diverse sorgenti audio.

La connessione wireless a 2,4 GHz garantisce prestazioni eccezionali in termini di latenza e stabilità del segnale, con una portata che si estende ben oltre la stanza di utilizzo. Durante i test, la connessione si è dimostrata rock-solid anche spostandosi in stanze diverse o addirittura su piani diversi della casa, senza mai registrare interruzioni o cali di qualità audio. La base offre due modalità operative - velocità e autonomia - che differiscono per circa 10ms di latenza e alcuni metri di portata massima, ma in modalità velocità non si riscontrano problemi di sincronizzazione audio-video nemmeno nei giochi più frenetici.

Il supporto Bluetooth 5.0 aggiunge un ulteriore livello di versatilità, permettendo di collegare simultaneamente smartphone, tablet o altri dispositivi mobili alla connessione principale 2,4 GHz. Questa funzionalità dual-audio consente scenari d'uso innovativi, come ascoltare musica o podcast dal telefono mentre si gioca, oppure rispondere a chiamate senza dover interrompere la sessione di gioco. L'unica limitazione è rappresentata dall'impossibilità di regolare separatamente i volumi delle due sorgenti direttamente dalla base - una funzione presente nel modello precedente che è stata rimossa in questa iterazione.

La differenza tra versione Xbox e PlayStation è più sottile di quanto possa sembrare inizialmente, ma ha implicazioni pratiche significative per la compatibilità. La versione Xbox include un chip di sicurezza Microsoft necessario per il funzionamento con Xbox Series X/S, rendendo una delle due porte USB-C specificamente dedicata alle console Microsoft, mentre l'altra porta rimane universale e compatibile con PS5, PC, Nintendo Switch e qualsiasi altro dispositivo USB. La versione PlayStation, invece, dispone di due porte universali ma risulta completamente incompatibile con le console Xbox. Considerando che entrambe le versioni hanno lo stesso prezzo, la scelta della variante Xbox risulta strategicamente più vantaggiosa anche per i possessori di PlayStation, garantendo la massima flessibilità futura senza costi aggiuntivi.

CANCELLAZIONE del RUMORE

L'introduzione dell'Active Noise Cancellation rappresenta una delle novità più significative delle SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, portando per la prima volta questa tecnologia nel mondo delle cuffie gaming di alto livello. Il sistema ANC ibrido utilizza quattro microfoni strategicamente posizionati - due all'interno e due all'esterno dei padiglioni - che lavorano in tandem per analizzare costantemente l'ambiente sonoro circostante. Questa configurazione permette al sistema di adattarsi dinamicamente ai rumori esterni, regolando in tempo reale l'intensità della cancellazione per offrire un'esperienza d'ascolto ottimale in qualsiasi situazione.

Le prestazioni dell'ANC delle Arctis Nova Pro Wireless si collocano in una fascia intermedia rispetto ai leader del settore, risultando particolarmente efficace su specifiche tipologie di rumore. Il sistema eccelle nella cancellazione di rumori costanti a bassa e media frequenza, come il ronzio di condizionatori, ventole di computer, traffico stradale distante e il rumore di fondo degli uffici. Durante i test, l'ANC si è dimostrato capace di attenuare significativamente anche il rumore delle tastiere meccaniche più rumorose, rendendo l'esperienza di gioco più immersiva anche in ambienti condivisi. Tuttavia, come evidenziato nei confronti diretti, non raggiunge l'efficacia di soluzioni dedicate come le Sony WH-1000XM5 o le Bose QuietComfort, specialmente nella gestione di rumori improvvisi o voci umane.

L'attivazione e la gestione dell'ANC è stata progettata per essere intuitiva e accessibile durante le sessioni di gioco. La funzione può essere attivata semplicemente premendo una volta il pulsante di accensione delle cuffie, confermata da un doppio beep, mentre un singolo beep indica la disattivazione. Alternativamente, è possibile controllare l'ANC direttamente dalla base di trasmissione tramite il menu Audio Options, navigando con il grande selettore rotativo e il display OLED. Questa duplice modalità di controllo garantisce flessibilità d'uso sia per utenti console che PC, senza dover necessariamente ricorrere al software dedicato.

Il passaggio dai cuscinetti in tessuto air weave alla pelle sintetica ha comportato un miglioramento sostanziale dell'isolamento passivo, creando un sigillo acustico più efficace attorno all'orecchio. Questa modifica, combinata con una leggera riduzione delle dimensioni dei padiglioni e un incremento calibrato della forza di serraggio, ha permesso di ottenere un isolamento naturale superiore senza compromettere il comfort. L'isolamento passivo migliorato lavora in sinergia con l'ANC, creando una barriera a doppio livello che risulta particolarmente efficace nel bloccare rumori ad alta frequenza come ventole, fruscii e conversazioni distanti.

La modalità Trasparenza rappresenta il completamento del sistema ANC, permettendo di riaprire selettivamente l'ambiente circostante quando necessario. Attivabile con un doppio tocco del pulsante di accensione, questa funzione utilizza i microfoni esterni per catturare e riprodurre i suoni ambientali, permettendo conversazioni naturali o l'ascolto di annunci senza dover rimuovere le cuffie. La qualità della modalità trasparenza si è dimostrata superiore alla media, offrendo una riproduzione chiara e naturale dell'ambiente circostante, caratteristica particolarmente apprezzabile per chi utilizza le cuffie in contesti lavorativi o domestici dove è necessario mantenere un certo livello di consapevolezza ambientale.

AUTONOMIA e BATTERIA ''SHOT-SWAP''

Il sistema di alimentazione delle SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless rappresenta una delle innovazioni più significative nel panorama delle cuffie gaming wireless, introducendo il concetto di "Infinity Power System" che promette di eliminare definitivamente il problema della batteria scarica durante le sessioni di gioco. Le specifiche ufficiali parlano di 22 ore di autonomia con ANC attivo utilizzando esclusivamente la connessione 2,4 GHz, che scendono a 18 ore quando si attiva simultaneamente anche il Bluetooth1. Tuttavia, i test sul campo mostrano che l'autonomia reale può variare significativamente in base alle impostazioni utilizzate: con Bluetooth attivo, ANC disattivato e volume al 50%, l'autonomia si attesta intorno alle 16 ore, mentre con un utilizzo più conservativo è possibile raggiungere anche le 20-25 ore per singola batteria.

Le due batterie agli ioni di litio incluse nella confezione sono progettate con dimensioni estremamente compatte ma offrono prestazioni sorprendenti considerando le loro dimensioni ridotte. Ogni batteria si ricarica completamente in circa 3 ore quando inserita nella base di trasmissione, mentre la ricarica rapida permette di ottenere 3 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica. Il sistema di aggancio magnetico garantisce un inserimento sicuro e intuitivo, anche se alcuni utenti segnalano che le coperture circolari magnetiche richiedono un po' di pratica per essere riposizionate correttamente a causa dell'utilizzo di soli due magneti per l'aggancio. Sinceramente noi non abbiamo faticato così tanto.

La funzionalità hot-swap rappresenta il vero punto di forza del sistema, permettendo di sostituire la batteria senza spegnere completamente le cuffie grazie a condensatori interni che mantengono l'alimentazione per alcuni secondi. Durante i test pratici, il tempo necessario per il ripristino completo dell'audio dopo la sostituzione della batteria varia tra i 3 e i 7 secondi. Sebbene non sia istantaneo come ci si potrebbe aspettare, questo intervallo è sufficientemente breve da non interrompere significativamente l'esperienza di gioco, specialmente se si effettua la sostituzione durante pause naturali o momenti di minor intensità.

Il display OLED della base di trasmissione fornisce informazioni costanti sullo stato delle batterie, mostrando il livello di carica sia della batteria in uso che di quella in ricarica, permettendo una gestione proattiva dell'autonomia. Nelle settimane di utilizzo abbiamo preso l'abitudine di sostituire la batteria preventivamente quando il livello scende sotto una certa soglia, evitando completamente il rischio di rimanere senza alimentazione. L'unico aspetto negativo riguarda la gestione del Bluetooth: spegnendo le cuffie tramite il pulsante di accensione, la connessione Bluetooth rimane attiva e deve essere disattivata separatamente, causando occasionalmente un consumo imprevisto della batteria se ci si dimentica di questa particolarità.

QUALITA' AUDIO e PERSONALIZZAZIONE

Il cuore acustico delle SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless si basa su driver magnetici al neodimio da 40 mm ad alta fedeltà, progettati per offrire una gamma di frequenze estesa da 10 Hz a 40 kHz che supera ampiamente i limiti dell'udito umano. Questi driver rappresentano un significativo upgrade rispetto ai modelli precedenti, offrendo una riproduzione sonora caratterizzata da bassi profondi e controllati, medi nitidi e acuti cristallini senza distorsioni percettibili anche a volumi elevati. La risposta in frequenza segue una curva leggermente calda con un'enfasi controllata sui bassi intorno ai 100 Hz e una leggera attenuazione intorno ai 4 kHz, creando un profilo sonoro che si adatta perfettamente tanto al gaming competitivo quanto all'ascolto musicale di qualità.

L'audio spaziale a 360° rappresenta una delle caratteristiche distintive più impressionanti del sistema Nova Pro Acoustic, offrendo compatibilità nativa con le principali tecnologie di posizionamento audio del mercato. Il supporto per Dolby Atmos, Windows Sonic e Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5 garantisce un'esperienza immersiva che permette di localizzare con precisione assoluta ogni elemento sonoro dell'ambiente di gioco. Durante i test, è stato possibile distinguere chiaramente il suono di un oggetto che vola sopra la testa dai passi dei nemici che si muovono al piano inferiore con realismo impressionante.

Il software SteelSeries GG con Sonar integrato rappresenta il vero punto di forza del sistema di personalizzazione audio, offrendo un livello di controllo senza precedenti nel mondo delle cuffie gaming. L'equalizzatore parametrico professionale permette di regolare con precisione millimetrica ogni aspetto della riproduzione sonora, dalla gamma da 4 Hz a 40 kHz, con guide intuitive che spiegano come ogni banda di frequenza influenzi elementi specifici come passi, ricariche o voci. Il sistema include oltre 180 preset pre-configurati per i giochi più popolari, sviluppati in collaborazione con i team di sviluppo e i giocatori professionali, che permettono di ottenere immediatamente un vantaggio competitivo o un'esperienza cinematografica ottimizzata.

La gestione separata dell'audio di gioco e della chat rappresenta una funzionalità rara che distingue le Arctis Nova Pro Wireless dalla maggior parte della concorrenza. Attraverso il software Sonar è possibile regolare indipendentemente il volume e l'equalizzazione di cinque canali audio distinti: Game, Chat, Media, Aux e Mic, permettendo ad esempio di applicare la cancellazione del rumore al canale chat mantenendo un preset specifico per il gioco. Questa separazione consente scenari d'uso avanzati come silenziare temporaneamente i compagni di squadra più rumorosi senza influenzare l'audio di gioco, o alzare il volume su segnali sonori specifici mantenendo le voci a un livello confortevole.

Il controllo del mix audio può essere effettuato sia tramite software che direttamente dalla base di trasmissione, garantendo accessibilità anche agli utenti console che non hanno accesso al software completo. La base dispone di un grande selettore rotativo e display OLED che permettono di regolare al volo il bilanciamento tra audio di gioco e chat, una funzionalità particolarmente apprezzata durante le sessioni competitive dove ogni secondo conta. La condivisione dei profili audio tramite Discord e Reddit ha creato una community attiva che sviluppa continuamente nuove configurazioni ottimizzate per giochi specifici, permettendo agli utenti di beneficiare dell'esperienza collettiva della community senza dover sperimentare personalmente ogni impostazione.

CONCLUSIONI

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless rappresentano un punto di svolta nel panorama delle cuffie gaming, ridefinendo completamente i confini tra headset dedicati al gioco e cuffie premium per l'ascolto quotidiano. Con un prezzo di 379 euro, questo headset non si limita a competere nella fascia alta del gaming audio, ma sfida direttamente prodotti anche di fascia superiore.

La qualità costruttiva e l'attenzione ai dettagli sono evidenti in ogni aspetto del design, dal telaio ibrido metallo-plastica ai padiglioni in similpelle che conferiscono un aspetto sofisticato e meno "gaming-oriented" rispetto ai modelli precedenti. Questa versatilità estetica le rende perfette tanto per lunghe sessioni di gioco quanto per l'uso professionale o il commuting quotidiano.

Il sistema di batterie hot-swappable rimane la caratteristica più distintiva e rivoluzionaria dell'intero pacchetto, eliminando definitivamente il problema dell'autonomia che affligge praticamente tutti gli headset wireless del mercato. La possibilità di sostituire la batteria in pochissimi secondi senza spegnere completamente le cuffie rappresenta un'innovazione che nessun altro produttore è riuscito a replicare con la stessa efficacia. Questo sistema, combinato con un'autonomia importante per singola batteria con ANC attivo, garantisce letteralmente un utilizzo infinito senza mai dover interrompere l'esperienza d'uso. La ricarica completa in 3 ore e la possibilità di ottenere 3 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica rapida completano un ecosistema energetico senza compromessi.

La connettività multi-piattaforma simultanea rappresenta un altro elemento di superiorità tecnica che distingue le Nova Pro Wireless dalla concorrenza. La base di trasmissione con doppia porta USB-C permette di collegare contemporaneamente due dispositivi diversi - come PC e PlayStation 5 - con switch istantaneo tramite il selettore OLED. L'aggiunta del Bluetooth 5.0 simultaneo apre scenari d'uso impensabili per un headset gaming tradizionale, permettendo di ascoltare musica dal telefono mentre si gioca o di rispondere a chiamate senza mai interrompere l'audio di gioco. Questa flessibilità, unita alla portata wireless eccezionale che mantiene la connessione stabile anche tra piani diversi della casa, rende le Nova Pro Wireless l'unico headset capace di sostituire completamente multiple cuffie dedicate.

L'introduzione dell'Active Noise Cancellation ibrido a quattro microfoni porta le Nova Pro Wireless in territorio inesplorato per le cuffie gaming, offrendo prestazioni che, seppur non al livello delle migliori ANC dedicate, risultano sorprendentemente efficaci per l'uso quotidiano. Il sistema si dimostra particolarmente valido nella cancellazione di rumori costanti come condizionatori, ventole e traffico, mentre la modalità trasparenza permette conversazioni naturali senza rimuovere le cuffie. Questa versatilità, combinata con l'isolamento passivo migliorato dei nuovi cuscinetti in similpelle, crea un'esperienza d'ascolto immersiva che funziona tanto nei giochi competitivi quanto nell'ascolto musicale di alta qualità.

Il software SteelSeries GG con Sonar rappresenta il completamento di un ecosistema audio professionale che va ben oltre le aspettative per un prodotto gaming. Gli equalizzatori parametrici dedicati, i preset per oltre 180 giochi popolari e la possibilità di gestire separatamente audio di gioco e chat offrono un livello di personalizzazione senza precedenti nel settore. La qualità audio dei driver da 40 mm ad alta fedeltà, supportata dal sistema acustico Nova Pro e dalla compatibilità con Dolby Atmos, Windows Sonic e Tempest 3D, garantisce prestazioni che competono con cuffie audiophile ben più costose.

Il risultato finale è un prodotto che giustifica completamente il suo prezzo premium attraverso caratteristiche uniche, qualità costruttiva superiore e versatilità d'uso che lo rendono l'unico headset necessario per qualsiasi scenario audio, dal gaming competitivo all'ascolto musicale di qualità.