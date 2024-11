AMD Ryzen Z1 Extreme, AI 9 365 e AI 9 HX 370 a confronto: fino al 20% in più di prestazioni con il nuovo top di gamma

OneXPlayer ha condiviso un video della sua nuova OneXFly F1 Pro, prima console portatile equipaggiata con i nuovi Ryzen AI 9 e della quale sono stati aperti recentemente i preordini. Ebbene, la società ha messo a confronto il nuovo handheld PC con la ROG Ally X, modello aggiornato della proposta ASUS equipaggiato con processore AMD Ryzen Z1 Extreme.

La console del produttore cinese è disponibile con due diversi chip: il Ryzen AI 9 365 e il Ryzen AI 9 HX 370. Le performance sono state misurate su quattro livelli di potenza: 15, 20, 25 e 30 W. Sfortunatamente, il Ryzen AI 9 HX 370 viene mostrato solo con TDP di 30 W in Cyberpunk 2077 e 25 W in Black Myth: Wukong.

Ad ogni modo, stando a quanto mostrato nel video, con una risoluzione di 1080p, il Ryzen AI 9 365 offre circa il 15% in più di prestazioni rispetto al Ryzen Z1 Extreme, mentre il Ryzen AI 9 HX 370 si spinge fino al 20% in più. Questo garantisce alla console un frame rate quasi sempre superiore ai 60 fps.

Con il Ryzen AI 9 HX 370 in Black Myth: Wukong si riescono addirittura a superare agevolmente i 70 fps, con picchi superiori a 80 fps. Tuttavia, considerando le differenze rispetto al Ryzen AI 9 365, ci saremmo aspettati qualcosa in più.

Si tratta, infatti, di soluzioni molto diverse dal punto di vista della configurazione. Il Ryzen AI 9 365 dispone di 10 core (quattro Zen 5 e sei Zen 5c) con una GPU Radeon 880M con 12 unità di elaborazione basate su architettura RDNA 3.5. Dal canto suo, il Ryzen AI 9 HX 370 dispone di una CPU da 12 core (quattro Zen 5 e otto Zen 5c), ma di una GPU Radeon 890M con 16 unità di calcolo RDNA 3.5, il 33% in più rispetto al fratello minore.

Tuttavia, si tratta di APU laptop che mancano delle ottimizzazioni specifiche per questi dispositivi. AMD sta già lavorando al Ryzen Z2, il quale probabilmente verrà proposto in tre diverse varianti, per cui vi è ancora margine per migliorare le prestazioni della prossima generazione di handheld PC.