Ryzen AI 9 HX 370 limitato a 15 Watt raggiunge quasi 60 fps in Black Myth: Wukong su ONEXFLY F1 Pro

L'APU Ryzen AI 9 HX 370 con 12 core Zen 5 e iGPU Radeon 890M è al centro della nuova soluzione portatile ONEXFLY F1 Pro. In un video teaser su YouTube il chip di AMD, limitato a 15 Watt, raggiunge quasi 60 fps in Black Myth: Wukong.

AMD sta lavorando su nuove APU Ryzen Z2 dedicate alle console portatili basate su Windows (e non solo), ma anche i suoi chip mobile hanno dimostrato di potersi ben adattare al compito.

Non stupisce quindi vedere che il produttore di dispositivi handheld ONEXPLAYER ha usato un Ryzen AI 9 HX 370 per il suo prossimo dispositivo, chiamato ONEXFLY F1 Pro, dotato di uno schermo da 7 pollici OLED a 144 Hz. L'APU di AMD, parte della famiglia Ryzen AI 300 "Strix Point", si è dimostra in tale contesto capace di gestire un titolo come Black Myth: Wukong tra 50 e 60 FPS.

L'APU Ryzen AI 9 HX 370 prevede 4 core Zen 5 e 8 core Zen 5c, ma soprattutto una iGPU Radeon 890M con 16 CU basati su architettura RDNA 3.5. ONEXPLAYER ha mostrato il dispositivo impegnato con il benchmark di Black Myth: Wukong a 1080p, con impostazioni di qualità bassa e upscaling del 65% (il che porta la risoluzione di rendering interna effettiva 1248 x 702). ONEXFLY F1 Pro ha raggiunto una media di 58 FPS, con un consumo energetico limitato a 15W.

ONEXFLY F1 Pro sarà il primo dispositivo di ONEXPLAYER a unire un display OLED e un chip Zen 5 di AMD; attualmente il produttore offre soluzioni con chip Intel o AMD di precedente generazione e display non OLED. Tra gli handheld in arrivo con APU Ryzen AI 300 troviamo anche GPT Pocket 4, anch'esso con Ryzen AI HX 370.

Si tratta, però, di dispositivi molto diversi: rispetto a GPT Pocket 4, F1 Pro è un vero e proprio handheld con impugnature e comandi tradizionali, mentre Pocket 4 è un dispositivo ibrido 2-in-1 con tastiera e schermo ribaltabile di 180 gradi.