Ecco la prima console con AMD Ryzen Strix Point: prestazioni desktop, ma prezzi fino a 1.699 dollari (in offerta)

OneXPlayer ha ufficialmente aperto i preordini di OneXFly F1 Pro, la prima console portatile dotata di processori AMD Ryzen Strix Point. La configurazione di base ha un prezzo di 1.099 dollari e prevede una CPU AMD Ryzen AI 9 HX 365, 32 GB di memoria DDR5 e un SSD da 1 TB.

Abbiamo parlato della OneXFly F1 Pro solo qualche giorno fa: la console è riuscita a mantenere un frame rate compreso tra 50 e 60 fps su Black Myth Wukong. A stupire, però, è il TDP dell'APU Ryzen AI 9 HX 370 che è stato limitato a soli 15 W.

D'altronde, è la stessa AMD che sta lavorando a una nuova APU per dispositivi handheld: il Ryzen Z2. Il processore trova le sue radici nei progetti già disponibili per laptop e non stupisce che alcuni produttori stiano già sperimentando le soluzioni mobile per le console da gioco portatili.

In particolare, la OneXFly F1 Pro ha una scheda tecnica di altissimo livello: frontalmente ospita un display OLED da 7 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, mentre per lo storage sfrutta uno slot PCIe full-size M.2 2280. Per quanto riguarda l'APU, nel caso del Ryzen AI 9 HX 370, parliamo di un chip dotato di ben 12 core (4 core Zen 5 e 8 core Zen 5c) e una iGPU Radeon 890M con 16 CU basate sull'architettura RDNA 3.5.

Parliamo chiaramente della configurazione top di gamma, con un prezzo che oscilla da 1.339 dollari per la variante con 32 GB di RAM e 1 TB per lo storage a 1.699 dollari per quella con 64 GB di memoria RAM e ben 4 TB per lo storage. Peraltro, si tratta di prezzi promozionali rivolti a chi preordina. La console dispone anche di due porte USB 4 e una batteria da 12.600 mAh o 48,5 Wh, poco più capiente rispetto a quella della ROG Ally Standard.

Chi procederà al preordine, a prescindere dalla versione scelta, riceverà in omaggio una custodia da viaggio e una medaglia con l'incisione "Worldwide Pioneer Gamers". Certo non è questo che dovrebbe orientare le scelte di acquisto, ma soprattutto la medaglia rappresenta un curioso gadget.

Tuttavia, non possiamo fare a meno di sottolineare che la console è disponibile solo con la vendita diretta sullo shop di OneXPlayer. La società ha già distribuito alcuni dei suoi prodotti, ma si tratta pur sempre di una startup e i metodi di pagamento disponibili sono piuttosto limitati, per cui l'acquisto rappresenta un grosso punto interrogativo.