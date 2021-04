AMD FidelityFX sulle nuove Xbox per migliorare la grafica dei giochi next-gen

AMD ha annunciato l'arrivo della famiglia di effetti FidelityFX sulle console Xbox Series X|S di Microsoft. In un certo senso, la casa madre di Ryzen e Radeon risponde al recente annuncio dell'integrazione di Nvidia DLSS in Unity. L'approdo di questi effetti sulle console della casa di Redmond era semplicemente una questione di tempo, infatti AMD sta portando avanti lo sviluppo di queste tecnologie seguendo direttrici chiare: devono essere open source, facilmente modificabili, altamente ottimizzate e cross-platform.

Il fatto che AMD costituisca con un SoC formato da core Zen 2 e GPU RDNA 2 (seppur personalizzati) l'architettura su cui si fondano le console di nuova generazione, non solo di Microsoft ma anche di Sony, le consente di diffondere le proprie tecnologie a una più vasta platea di sviluppatori, con riflessi benefici anche per il mondo PC.

L'adozione della suite AMD FidelityFX tra gli sviluppatori vede al momento la presenza di varie tecnologie in oltre 40 giochi PC dal 2019 a oggi. L'arrivo su Xbox implica l'integrazione di questi effetti all'interno del Game Development Kit di Xbox Series X|S con cui gli sviluppatori creano i titoli che vediamo sulle console next-gen e che arrivano, spesso e volentieri, anche su PC.

Tra le tecnologie della suite con cui gli sviluppatori possono sperimentare troviamo Contrast Adaptive Sharpening (CAS), Variable Shading (VRS) e Raytraced Shadow Denoiser. CAS consente di rendere più nitida un'immagine e, opzionalmente, può anche scalarla; il VRS permette di riprodurre con maggiore qualità aree specifiche di una schermata (quella su cui sono puntati gli occhi), per ridurla invece in altre che possiamo definire "secondarie". L'obiettivo è garantire un'immagine di grande qualità ma al tempo stesso mantenere un frame rate elevato. Un approfondimento lo trovate a questo indirizzo.

Infine, Shadow Denoiser permette di ripulire i compute shader, rimuovendo artefatti nel rendering di riflessi e ombre per un'immagine che risulti migliore. Tutto questo in attesa di FidelityFX Super Resolution, la risposta di AMD al DLSS di Nvidia. Questa tecnologia, in arrivo su PC "entro l'anno", sbarcherà anche sulle nuove console per garantire migliori prestazioni anche con il ray tracing, preservando al tempo stesso la qualità d'immagine.