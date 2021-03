Amazon assume gli sviluppatori di Rainbow Six Siege per un nuovo studio

Nonostante le evidenti problematiche che si trova ad affrontare, Amazon non molla lo sviluppo dei videogiochi. I suoi Game Studios continuano a operare a pieno regime e, al momento, stanno concentrando i propri sforzi su New World, nella speranza di non doverlo rinviare per la quarta volta. Si pensa però anche ai progetti futuri, quelli a cui lavoreranno altri studi legati ad Amazon Games e che vedranno la partecipazione di alcuni veterani della game industry.

Amazon Games: uno studio a Montréal per gli autori di Rainbow Six

Stando a un report di PC Gamer, la compagnia di Jeff Bezos ha appena reclutato un gruppo di sviluppatori per affidargli un nuovo progetto. Il team in questione vede la presenza di alcuni grandi nomi provenienti da Ubisoft e, più specificamente, dalla sede di Montréal.

La location non cambia: il nuovo studio di Amazon Games - il quarto, per la precisione - sorgerà nella stessa città canadese. Tra i membri di questa squadra troviamo alcune delle menti che, intorno al 2015, avevano partorito l'acclamato Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Presenti il direttore di produzione Luc Bouchard, i direttori creativi Xavier Marquis e Romain Rimokh e il brand director Alexandre Remy. Questi nomi passano ufficialmente da Ubisoft Montréal alla nuova software house del gigante statunitense, affiancando gli studi di Seattle, Orange County e San Diego.

L'ufficialità arriva dalle recenti dichiarazioni di Xavier Marquis, il quale ha commentato il suo ingresso in quel di Amazon Games. Parlando anche a nome dei colleghi, Marquis si è dichiarato entusiasta di collaborare con Amazon e di avere la totale libertà creativa per realizzare "un'esperienza completamente unica nella scena multiplayer". Possiamo dunque dedurre, senza troppe sorprese, che il primo gioco di questo studio coinciderà con un titolo multigiocatore.

"Dalla nostra prima discussione, abbiamo sentito una vera connessione con i membri di Amazon Games, con il loro approccio al gaming e la loro grande conoscenza, così come l'esperienza e le tecnologie a loro disposizione", ha aggiunto Marquis. Specifichiamo che Xavier Marquis e il già citato Alexandre Remy avevano lasciato il team originale di Rainbow Six Siege nel dicembre 2019, ma solo per poter lavorare ad altri progetti interni di Ubisoft.

Attenderemo con grande curiosità il primo annuncio di questo studio, e l'eventuale inaugurazione ufficiale da parte di Amazon Games.