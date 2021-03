Aliens: Fireteam è il nuovo sparatutto co-op dedicato allo Xenomorfo. Uscirà in estate

Dopo il disastroso Aliens: Colonial Marines di Gearbox, ecco arrivare un nuovo videogioco dedicato al celebre franchise fantascientifico. L'annuncio di Aliens: Fireteam arriva un po' a sorpresa: sviluppato dal giovane team di Cold Iron Studios, il nuovo titolo si presenta come un adrenalinico sparatutto co-op in cui tre giocatori affrontano i temibili Xenomorfi.

Lo shooter in terza persona ammicca al sottogenere dei survival, proponendo un'azione al cardiopalma e un'ambientazione degna dei migliori film della saga.

Aliens: Fireteam, a caccia di Xenomorfi su PC e console

Cold Iron Studios è stata fondata nel 2015 da tre veterani dell'industria videoludica. Al momento il team, che opera nel cuore della Silicon Valley, è formato da poco più di una ventina di sviluppatori. Nonostante sia il primo grande progetto della software house, Aliens: Fireteam si presenta come un titolo massiccio e ambizioso, un'opera che promette di omaggiare uno dei franchise più amati nella storia del cinema - e uno dei più criticati, quando si parla dei suoi adattamenti videoludici.

Ambientato 23 anni dopo la trilogia originale di Alien, Fireteam permetterà ai giocatori di impersonare uno dei marine coloniali della USS Endeavor, stazione spaziale che molto presto verrà invasa da uno sciame di Xenomorfi. Respingeremo la minaccia aliena sfruttando una delle cinque classi disponibili, ovvero Artigliere, Demolitore, Tecnico, Medico o Esploratore - ciascuno di essi sarà caratterizzato da abilità e tratti unici. Avremo inoltre accesso a un vasto arsenale, con oltre 30 tipi di armi e più di 70 accessori con cui modificarle,

Grande varietà anche per quanto riguarda i nemici stessi. Questi saranno presenti in 20 tipologie diverse e includeranno i sintetici sviluppati dall'organizzazione Weyland-Yutani e ben 11 "caste" xenomorfe, con l'intero ciclo evolutivo di questa temibile razza aliena - si parte dai piccoli (ma terrificanti) Facehugger e si arriva ai colossali Pretoriani.

La campagna di Aliens: Fireteam prevede quattro missioni cooperative, giocabili anche in modalità singleplayer con i compagni controllati dall'IA. Il tutto passa per un sistema di sfide che ci consentirà di affrontare ogni missione con modificatori che ne incrementeranno la difficoltà, aggiungendo un ulteriore pizzico di varietà alla formula di gioco.

Lo sparatutto in terza persona di Cold Iron Studios arriverà durante l'estate 2021 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Chi non avrà il coraggio di affrontare gli spaventosi Xenomorfi di Aliens: Fireteam potrà sempre optare per Fortnite, che ha recentemente dato il benvenuto a Ellen Ripley e al mostro del grande schermo.