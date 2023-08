Alan Wake 2 si mostra in un trailer tecnico: su PC con full ray tracing e DLSS 3.5

Alan Wake 2 è stato recentemente rimandato di una settimana, al 27 ottobre, perché Remedy Entertainment teme l'affollamento di uscite di quel mese. Pur con qualche dubbio su tale decisione, complice l'enorme successo del primo titolo Alan Wake 2 si prepara a essere un gioco che farà sicuramente parlare di sé, speriamo in positivo.

L'edizione PC, dal lato tecnico, si preannuncia molto avanzata. Al pari di quanto fatto con Control, altro titolo Remedy Entertainment, NVIDIA ci ha messo lo zampino per renderlo un gioco RTX con ray tracing avanzato, o meglio in full ray tracing o path tracing, Reflex e soprattutto tra i primi con il nuovo DLSS 3.5.

Di quest'ultimo avanzamento della tecnologia vi abbiamo dato conto nelle scorse ore, spiegando che la novità principale è Ray Reconstruction, una soluzione basata su intelligenza artificiale che soppianta i denoiser per rendere il rendering degli effetti in ray tracing migliore sotto ogni punto di vista.

Con un trailer rilasciato in occasione della Gamescom 2023, vediamo l'effetto di queste tecnologie sul titolo, in particolare il filmato si sofferma sul miglioramento della grafica dal DLSS 3 a DLSS 3.5. Alan Wake 2 si prospetta quindi un gioco capace di mettere in difficoltà anche i PC di ultima generazione, con la speranza che - se non subito, successivamente - supporti anche altre tecnologie di upscaling come AMD FSR o Intel XeSS (anche se probabilmente dovremo aspettare qualche mod amatoriale).