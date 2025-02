Alan Wake 2 inizia a macinare soldi: coperti i costi di sviluppo e marketing

A un anno e mezzo dal debutto, Remedy sta finalmente incassando soldi con Alan Wake 2. Intanto, la software house fa il punto sui progetti in sviluppo: Control 2, FBC: Firebreak e i remake dei primi due Max Payne.

Alan Wake 2 ha superato il traguardo dei 2 milioni di copie vendute e, finalmente, ha iniziato a generare profitti per Remedy Entertainment. Nel suo ultimo report finanziario, la software house ha annunciato di aver recuperato completamente i costi di sviluppo e gli investimenti in marketing, con il gioco che ha ben performato nel periodo natalizio.

Il titolo, rilasciato in formato digitale nell'ottobre 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, aveva un budget stimato di 70 milioni di euro. Già a settembre dello scorso anno, secondo i dati finanziari dell'epoca, aveva recuperato la maggior parte delle spese di sviluppo.

Nel corso del 2024, Remedy ha supportato il titolo con due espansioni: Night Springs a giugno e The Lake House a ottobre. Il successo a lungo termine è stato attribuito anche al lancio dell'edizione fisica, alla patch per PlayStation 5 Pro e a vari aggiornamenti volti a migliorare l'esperienza di gioco.

Oltre ai risultati di Alan Wake 2, il report finanziario di Remedy ha fornito aggiornamenti sui prossimi progetti dello studio. Il primo è FBC: Firebreak, uno sparatutto cooperativo per tre giocatori ambientato nell'universo di Control, la cui uscita è confermata per il 2025.

I remake di Max Payne 1 & 2, sviluppati in collaborazione con Rockstar Games, sono ufficialmente in piena produzione, anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Infine, Control 2 entrerà in fase di piena produzione alla fine di febbraio. Il primo capitolo del 2019 ha venduto oltre 4,5 milioni di copie, di cui 600mila nel 2024. Remedy ha riacquisito i diritti completi sulla serie da 505 Games, e questo le permette di disporre al meglio della proprietà intellettuale: oltre al gioco, sono in via di sviluppo adattamenti cinematografici o televisivi grazie a un accordo con Annapurna.