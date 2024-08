Remedy si unisce ad Annapurna: Alan Wake e Control arriveranno al cinema e in TV

Remedy ha annunciato un accordo con Annapurna Pictures per portare al cinema e in TV i franchise di Control e Alan Wake. L'azienda finanzierà il 50% del budget per lo sviluppo di Control 2 e concederà una quota dei ricavi derivanti dai giochi maggiore a Remedy.

Attraverso un comunicato stampa condiviso sul proprio sito, Remedy ha annunciato una partnership strategica con Annapurna Pictures che assumerà i diritti televisivi, cinematografici e audiovisivi di Alan Wake e Control. Tuttavia, la software house manterrà tutti i diritti di proprietà intellettuale dei due franchise.

Come specificato da Remedy, l'accordo prevede che Annapurna finanzi il 50% del budget di Control 2, sequel dell'acclamato sparatutto paranormale del 2019, mentre Annapurna si occuperà di "espandere i pluripremiati franchise di Control e Alan Wake al cinema e in televisione".

"Il futuro della narrazione richiede un'integrazione fluida tra giochi, film e televisione, e questa partnership ci consentirà di esplorare nuovi modi di dare vita a queste narrazioni. Sfruttando le narrazioni innovative e i mondi immersivi di Remedy, possiamo ampliare i confini del modo in cui le storie vengono raccontate e vissute attraverso i media" ha commentato Megan Ellison, fondatrice e CEO di Annapurna.

Insomma, come abbiamo avuto modo di dire più volte, siamo entrati pienamente nell'era della crossmedialità, un contesto nel quale le storie si sviluppano attraverso media diversi seguendo però un filo conduttore che rende tutti i prodotti (giochi, film, serie TV) interconnessi tra loro.

I termini dell'accordo variano a seconda del media: come specificato nel comunicato, Remedy trarrà una quota maggiore dai ricavi ottenuti dai videogiochi, mentre ad Annapurna spetterà una quota maggiore da film e serie TV.

"Questa partnership strategica tra Annapurna e Remedy è un traguardo importante e un'entusiasmante opportunità per noi" ha affermato Tero Virtala, CEO di Remedy. "Con film pluripremiati come Zero Dark Thirty e giochi come Stray, l'esperienza di Annapurna in film, TV e videogiochi la rende una partner ideale per noi".