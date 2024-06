Alan Wake 2 arriverà in formato fisico su PS5 e Xbox Series X|S. Disponibile oggi il primo DLC

In occasione della nuova edizione del Summer Game Fest, Sam Lake è salito sul palco dell'evento per due grandi annunci dedicati a Alan Wake 2. Il carismatico game designer di Remedy ha quindi presentato la prima grande espansione del suo survival horror e, a sorpresa, ha anche annunciato che il DLC sarebbe stato rilasciato oggi, a poche ore dal suo annuncio.

Altra notizia entusiasmante per i fan riguarda l'edizione retail del gioco: dopo una lunga attesa, Alan Wake 2 arriverà sulle console di ultima generazione anche in formato fisico.

Alan Wake 2: l'annuncio di Night Springs

Il primo dei due add-on di Alan Wake 2 s'intitola Night Springs. L'espansione introduce tre episodi che raccontano le vicende di tre 'inediti' protagonisti - con un paio di volti familiari.

'Night Springs' è anche il nome dello show televisivo ben noto ai fan del gioco di Remedy. Nel primo episodio, Number One Fan, vestiremo i panni di una cameriera ossessionata dalle opere di Alan Wake; in Time Breaker controlleremo un personaggio interpretato da Shawn Ashmore, volto di Jack Joyce, protagonista di Quantum Break. Il terzo episodio (North Star) omaggia un altro gioco di Remedy, Control, permettendoci di impersonare ancora una volta la protagonista Jesse Faden.

Insomma, con questa espansione Remedy ha confezionato un intrigante mix di paradossi dimensionali e di citazioni al suo universo videoludico. Alan Wake 2: Night Springs è disponibile al download da oggi, sabato 8 giugno, su PC, PS5, Xbox Series X e Series S. Può essere scaricato dai soli possessori dell'Expansion Pass, incluso a sua volta nella Deluxe Edition del gioco.

Annunciato finalmente il lancio delle versioni retail

Se ben ricordate, Alan Wake 2 è stato lanciato esclusivamente in formato fisico su PC e console, il che ha portato molti fan a chiedere a gran voce una versione retail del gioco. Alla fine Remedy ha accontentato le richieste della community e, durante il Summer Game Fest, ha presentato la Physical Deluxe Edition e la ghiotta Limited Collector's Edition.

Entrambe saranno disponibili dal 22 ottobre per PS5 e Xbox Series X|S ed entrambe conterranno l'Expansion Pass di cui sopra. I futuri acquirenti delle versioni fisiche di Alan Wake 2 potranno quindi accedere a Night Springs e al secondo DLC, The Lake House, in uscita ad ottobre.

Il prezzo consigliato per la Physical Deluxe Edition è di 79,99 euro. Includerà il gioco base, il pass per le due espansioni, una cover reversibile, una copia digitale di Alan Wake Remastered e alcuni contenuti bonus in-game, come skin per le armi e costumi esclusivi. La Limited Collector's Edition, disponibile all'acquisto solo tramite Limited Run Games, verrà venduta a 199,99 dollari e includerà una replica della Lampada Angel, un portachiavi dell'Ocean View Hotel, un set di spille di Coffee World e un artbook ufficiale del gioco, il tutto contenuto in una confezione da collezionismo.