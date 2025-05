Acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft: FTC al tappeto

La Corte d'Appello del 9° Circuito degli Stati Uniti ha respinto il ricorso presentato dalla Federal Trade Commission (FTC) contro l'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ponendo apparentemente fine a un contenzioso antitrust che si protraeva da oltre due anni.

Il tribunale di San Francisco ha confermato la sentenza emessa nel luglio 2023 dalla giudice distrettuale Jacqueline Scott Corley, la quale aveva stabilito che la FTC non aveva dimostrato in modo convincente che la fusione tra Microsoft e il produttore di videogiochi Activision Blizzard avrebbe "ridotto sostanzialmente la concorrenza" nei mercati dei servizi in abbonamento e del cloud gaming. Il collegio di tre giudici ha ritenuto che la corte inferiore avesse applicato correttamente i criteri legali per negare l'ingiunzione preliminare richiesta dalla FTC.

La Commissione aveva intentato una causa nel dicembre 2022, sostenendo che l'operazione avrebbe danneggiato la concorrenza in più segmenti del mercato videoludico, in particolare quelli in rapida crescita. Nonostante l'acquisizione sia stata completata nell'ottobre 2023, la FTC ha continuato a contestare la legittimità dell'accordo, cercando senza successo di ottenere una revisione della sentenza da parte della Corte d'Appello.

Ora, per poter proseguire la propria azione legale, la FTC dovrebbe rivolgersi alla Corte Suprema degli Stati Uniti o riattivare il procedimento amministrativo interno sospeso nel 2023 in attesa della decisione della Corte del 9° Circuito. Tuttavia, con l'insediamento di una nuova amministrazione federale e un nuovo presidente della FTC nominato da Donald Trump, l'orientamento strategico dell'agenzia potrebbe cambiare.

L'operazione Microsoft-Activision, approvata anche da autorità antitrust internazionali come quella del Regno Unito, rappresenta la più grande acquisizione mai realizzata nel settore dei videogiochi. Da allora, Microsoft ha iniziato a trarre benefici significativi dall'accordo: secondo il report finanziario del primo trimestre del 2025, i ricavi da contenuti e servizi Xbox hanno registrato un incremento annuo del 61%, grazie soprattutto all'integrazione di Activision Blizzard.

Né Microsoft né la FTC hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sentenza della Corte d'Appello.