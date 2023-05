A tre anni dall'annuncio, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è ancora un concept

Senza dubbio i fan in trepidante attesa non ne saranno contenti, ma Jean-Francois Naud ha recentemente chiarito che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora un concept. In sostanza, lo sviluppo vero e proprio del gioco non è stato avviato e ci vorrà ancora molto tempo prima che venga mostrato qualcosa al riguardo.

"In termini di fase di sviluppo, per ora siamo ancora in una fase di concept. Da quando abbiamo preso in mano il progetto, abbiamo esaminato i feedback della community e cercato un nostro modo per sviluppare il gioco. Al momento stiamo mettendo insieme il team, definendo le priorità, combinando alcuni prototipi, testando elementi e studiando come includere nello sviluppo il feedback dei giocatori" ha dichiarato Naud, produttore del gioco.

Va anche sottolineato che dall'annuncio, avvenuto nel 2020, a oggi il titolo ha subito un andamento piuttosto travagliato: Ubisoft lo ha già rimandato due volte. L'anno scorso, infine, c'è stato un completo cambio di rotta trasferendo il progetto da Ubisoft Pune and Mumbai a Ubisoft Montreal.

A seguito di questo cambio, Ubisoft ha adottato un atteggiamento molto più prudente e ha chiarito che il gioco uscirà "quando è pronto". L'editore, peraltro, sta affrontando un periodo di profonda crisi finanziaria che ha portato alla cancellazione di numerosi progetti, tre dei quali non erano neanche stati annunciati.

In conclusione, pare che all'Ubisoft Forward previsto per il 12 giugno Prince of Persia figurerà tra le grandi assenze. D'altro canto, l'azienda aveva già chiarito che si sarebbe concentrata su progetti a breve termine e sui franchise che attualmente rappresentano le colonne portanti della società, come Assassin's Creed.

In ogni caso, non dovrebbero mancare alcune interessanti novità tra cui, forse, il nuovo gioco open world dedicato a Star Wars e realizzato da Massive (lo studio che si occupa di The Division). Non rimane quindi che attendere l'evento losangelino per maggiori informazioni.