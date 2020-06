A Total War Saga: Troy gratis per 24 ore al lancio su Epic Games Store

Come in fan di Total War ben sapranno, l'ultima opera di Creative Assembly ci avrebbe catapultati nella leggendaria guerra di Troia. Ecco dunque che SEGA diffonde un'ottima notizia per tutti i giocatori in trepida attesa: A Total War Saga: Troy sarà disponibile gratuitamente al lancio su Epic Games Store - che ha già accolto iniziative di questo tipo, in particolare nelle ultime settimane.

Per le prime 24 ore, dunque, il nuovo strategico in tempo reale dello studio britannico sarà scaricabile senza costi aggiuntivi.

Un altro regalo da Epic Games Store a tema Total War

Con A Total War Saga: Troy i giocatori potranno calarsi nei panni di leggendari eroi della mitologia greca, primi fra tutti Achille e Ettore. Riscopriremo la sanguinosa battaglia per la difesa, o la distruzione, della grande città di Troia, il tutto attraverso l'acclamato gameplay della serie Total War.

"Grazie ad Epic siamo in grado di offrire gratuitamente un titolo Total War alla data di lancio. Siamo veramente emozionati di poter fare una cosa simile per i nostri giocatori," ha dichiarato Tim Heaton, Chief Studios Officer presso SEGA.



Heaton ha poi affermato: "Non vuol dire soltanto poter portare la storia e la leggenda di Troia a un pubblico più vasto grazie all'enorme piattaforma di Epic, significa anche che molti nuovi giocatori potranno provare per la prima volta Total War e il gameplay unico che ha reso famosa questa serie."

A Total War Saga: Troy sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 13 agosto 2020 , in esclusiva temporale su Epic Games Store - dove, ricordiamo, il gioco sarà gratis per le prime 24 ore.

Il titolo di Creative Assembly arriverà un anno dopo sugli altri store digitali, come Steam, che accoglierà il simulatore strategico il 13 agosto 2021. Sul sito ufficiale troverete informazioni aggiuntive sull'attesissimo RTS.