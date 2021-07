16 anni, giro d'affari milionario rivendendo PS5 e Xbox Series X: il magico mondo dei bagarini

Per molti mesi i bagarini, noti anche come scalper, hanno tenuto banco perché hanno drenato le scorte delle nuove console next-gen e di schede video dai canali tradizionali, per rivenderle a prezzi maggiorati agli appassionati semplicemente in cerca di svago, per giunta in un periodo critico come quelle pandemico segnato dai vari lockdown.

È un business vero e proprio, e frutta parecchio, tanto che molti scalper si reputano veri e propri imprenditori e non capisco perché sono odiati e vilipesi dalle persone. Tra questi c'è anche Max Hayden, sedicenne del New Jersey preso ad esempio di questo fenomeno nientemeno che dal Wall Street Journal. Max è riuscito a piazzare PS5, Xbox Series X|S, carte Pokémon, scarpe e altro ancora per un giro d'affari di 1,7 milioni di dollari alla fine dell'anno, con un profitto di oltre 110 mila dollari. Il tutto dedicando non più di 40 ore a settimana alla sua attività online - il resto del tempo, giustamente, l'ha dedicato allo studio.

Quest'anno il giovane si aspetta di fare ancora meglio visto che le console da gioco e altri prodotti rimangono scarsamente disponibili. Acquistando rapidamente o con anticipo le poche scorte dei beni tecnologici più richiesti e non solo al lancio e nei mesi successivi, Hayden ha messo in piedi un'attività con tanto di magazzino gestito da due amici (pagati 15 dollari l'ora), in grado di evadere gli ordini ricevuti.

Il sedicenne acquista le console di nuova generazione e le rivende a prezzo più alto, fino a 1100 dollari, ovvero più del doppio del prezzo di listino. A fronte delle difficoltà produttive di Sony e Microsoft, o meglio dell'industria hi-tech in generale, il fenomeno del bagarinaggio ha ulteriormente esacerbato una situazione di grave scarsità, il cosiddetto "shortage". C'è inoltre da aggiungere che a fronte di "bagarini onesti" - sì, sembra un ossimoro - talvolta si intrufolano nel "business" veri e propri truffatori, che intascano i soldi degli appassionati senza consegnare i prodotti per poi dileguarsi nel nulla.

Persino il padre di Max, in un primo momento, si è interrogato sull'attività del figlio, ma la rivendita di prodotti non essenziali è legale negli Stati Uniti e quindi ha accettato di buon grado l'intraprendenza del giovane, forse anche per non dovergli più versare la paghetta settimanale. "Non è come se vendessi qualcosa di reale necessità. Questo è il capitalismo".

Ma non tutti la vedono in questo modo. Il giovane riceve ogni giorno decine di messaggi da persone e negozianti che si lamentano dei prezzi. "Come osi chiederci 1.500 dollari per una PS5 da 500 dollari?" scrive qualcuno. "Dovresti vergognarti di quello che fai", aggiungono altri. Eh sì, anche questo è capitalismo.