Psychonauts 2: la psicologia incontra il gaming

Sotto la direzione di uno dei game designer che hanno maggiormente fatto la storia dei videogiochi, Tim Schafer, Psychonauts 2 è una sorta di rifacimento del primo godibilissimo capitolo (uscito nel 2005) che un seguito vero e proprio. Schafer, che ricordiamo ha portato alla luce pietre miliari come Grim Fandango e collaborato alla realizzazione delle vecchie avventure grafice LucasArts tra cui Monkey Island, qui ripropone l'onirico e coloratissimo viaggio tra le connessioni mentali del primo Psychonauts, che vede il giovane Razputin come psicologo improvvisato, all'interno di una struttura di gioco che miscela tanta azione e meccaniche tipiche da platformer.

Psychonauts 2: un po' platformer, un po' rpg e un po' avventura grafica

Psychonauts 2 contiene rappresentazioni artistiche di disordini metali reali, come la dipendenza, il disturbo post-traumatico da stress, gli attacchi di panico, l'ansia e il delirio. Affronta temi complessi con molto umorismo, il classico umorismo delle vecchie avventure LucasArts. Cinismo, situazioni paradossali e personaggi sopra le righe tratteggiano sia le sequenze cinematografiche (tantissime) che i meccanismi che portano alla risoluzione degli enigmi. Chi ha giocato le vecchie avventure Lucas o il più recente (e imperdibile) Thimbleweed Park, saprà bene di cosa stiamo parlando.

Un viaggio ardito tra connessioni mentali, censori delle idee estranee, inibizioni e alterazioni più o meno volontarie della realtà che riporta alla mente certi esperimenti sulla rappresentazione del funzionamento della mente umana come Inside Out. Se il capolavoro della Pixar rimane probabilmente la più realistica semplificazione del funzionamento del cervello umano, con la sua intricata rete di reazioni biochimiche ed elettriche dove non c'è niente che non possa essere riconducibile alla fisica, Psychonauts 2 è sicuramente molto più semplice. Ma non per questo non abile nel riprodurre in chiave altisonante e colorata quello che è la personalità dei suoi personaggi protagonisti.

Il protagonista è nuovamente Raz, il quale finalmente riesce ad entrare nel quartier generale degli Psychonauts e a ricongiungersi con Sasha e Milla, gli agenti psionici che avevamo già conosciuto nel primo capitolo. Raz parte proprio dal basso, prima dagli uffici e poi come agente psionico ma con il grado di stagista. Ovviamente ci sono numerosi problemi da dover fronteggiare, come agenti doppiogiochisti e il riemergere di alcune questioni passate rimaste in sospeso. Raz cercherà di approfondire la propria vicenda personale e dovrà affrontare la maledizione che grava sulla sua famiglia di acrobati che non digerisce bene le sue abilità psioniche. Inoltre, dovrà confrontarsi con i suoi colleghi stagisti e con gli altri agenti psionici, tra cui Ford Cruller, già incontrato nel primo capitolo.

Il quartier generale degli Psychonauts è molto diverso da come Raz lo immaginava. Innanzitutto, si rende conto che sono molto meno preparati di quanto si immaginasse e che hanno più bisogno gli Psychonauts di lui che il contrario. All'interno della sede c'è un nuovo hub esplorabile liberamente che permette al giocatore di esplorare e di pianificare la progressione e il miglioramento delle abilità del protagonista. Per farlo dovrà affinare e potenziare le sue abilità PSI. Tante missioni sono disponibili in questa area, della storia principale come missioni facolative, e il giocatore può decidere in che ordine affrontarle e in quali abilità specializzarsi.

La missione principale di Raz prevede di scoprire da chi è stato rapito Truman Zanotto, il presidente degli Psychonauts e padre della "fidanzata" (ma solo lui lo sa) di Raz, Lili, dopo che gli psiconauti, nella sequenza iniziale, salvano lo stesso Zanotto dal laboratorio acquatico del dottor Loboto. Qualcuno ha assoldato Loboto per rapire il grande capo, qualcuno interno alla stessa organizzazione degli Psychonauts. L'obiettivo dei cospirazionisti è di ampia portata, come Raz e i suoi amici scopriranno andranno avanti nelle indagini, e punta a minare le fondamenta stesse dell'organizzazione degli Psychonauts.

Razputin deve affrontare due tipi di livelli di gioco: quelli del mondo reale e quelli del mondo della mente, di solito stravaganti e deformati per rispecchiare i contorti processi mentali dei personaggi con cui Raz si imbatte. In questi fantasiosi livelli vengono riprodotte diversi tipi di storture mentali, dai mostri con i denti aguzzi nel caso di un dentista alle piovre che usano le carte come armi per chi ama rischiare al gioco d'azzardo. Raz può usare una porta da collocare sulla testa del soggetto per poter accedere al suo cervello e stabilire con esso una connessione astrale.

Per ogni livello, bisogna risolvere degli enigmi, molto spesso con strategie ciniche come nella classica impostazione LucasArts. Ad esempio, sostituirsi a un corridore in una corsa a ostacoli per poter scommettere su di lui e vincere il jackpot o struccare una lotteria che assegna dei bambini a delle coppie che non riescono ad avere figli. Inoltre, Raz potrà manipolare le connessioni mentali in modo da cambiare il carattere del personaggio e poter proseguire nella storia. Associando le idee in maniera diversa rispetto allo standard, infatti, potrà verificarne le conseguenze e osservare come cambia l'atteggiamento di una persona nella storia.

Ci sono moltissime sequenze cinematografiche in Psychonauts 2, tanto che gli autori di Double Fine Productions lo definiscono come esperienza cinematografica. Questo non vuol dire che il gameplay sia semplice, anzi per certe sequenze è vero il contrario. Anche perché all'interno dei contorti livelli di gioco ci sono anche dei nemici da sconfiggere, che assumono il ruolo di censori delle idee estranee, ovvero difensori dell'individuo dalle intromissioni esterne che puntano a modificarne il modo di essere. Ci sono vari tipi di nemici in Psychonauts 2 e ciascuno di essi va affrontato in maniera specifica.

Psychonauts 2: le abilità psichiche

Questo perché Razputin può interagire sia con le parti da platformer che nei combattimenti con le sue abilità psichiche. Tra queste, Telecinesi gli consente di sollevare gli oggetti e teletrasportarli o lanciarli contro i nemici o elementi dello scenario soggetti a fisica. L'abilità può essere potenziata in modo da poter lanciare oggetti più pesanti o estrarli dallo scenario più velocemente. Connessione mentale, invece, permette di unire i pensieri per stabilire le connessioni mentali: è al centro del meccanismo di deformazione del carattere dei personaggi di cui parlavamo prima.

Pirocinesi, invece, permette di generare fuoco con la mente per infliggere notevoli danni nel tempo. Può essere usata anche per aprire passaggi nascosti e andare alla ricerca di oggetti segreti collezionabili. Psicoesplosione, invece, permette di infliggere danni proiettando con la mente raggi di energia psichica concentrata. Molto utile per attaccare i nemici senza avvicinarsi troppo. Preveggenza, invece, permette a Raz di guardare dagli occhi di persone o animali presenti negli scenari per osservare la scena da un'altra prospettiva e risolvere degli enigmi. Levitazione, poi, può essere usata per muoversi più velocemente, saltare più in alto o cadere più lentamente se ci si trova in posizione sopraelevata.

Le abilità possono essere potenziate se si dispone del sufficiente numero di crediti stagista, i quali corrispondono ad oggetti collezionabili che si trovano sparsi per i livelli di gioco. Sono tantissimi gli oggetti di questo tipo da individuare e usare e, molto frequentemente, si ottengono solo dopo aver portato a termine le sequenze di platforming più difficili. Un altro tipo di oggetti collezionabile sono le spille, le quali permettono di conferire speciali caratteristiche alle abilità, in certi casi di tipo estetico in altri potenziando ulteriormente la portata delle abilità stesse.

Combinando questi elementi di gioco, Psychonauts 2 riesce ad essere molto divertente sia nelle fasi di platforming che nei combattimenti. Lo si può certamente criticare per il suo comparto tecnico, ma non penso che qualcuno possa lamentarsi per il suo gameplay. Non solo Psychonauts 2 è divertente, ma il ritmo incessante della sua narrazione invoglia il giocatore ad andare avanti, divorando il più velocemente possibile i vari livelli di gioco. Il merito va attribuito anche alla simpatia che sprigionano i suoi personaggi: una volta iniziato Psychonauts 2 è molto difficile non portarlo a termine.

Certo, è evidente che ci troviamo al cospetto di una produzione indipendente. Schafer ha infatti prodotto sia il primo capitolo che il secondo partendo dal crowdfunding. E poi è stato costretto a posticipare Psychonauts 2 diverse volte: ha iniziato a parlarne addirittura nel 2011 e ha lanciato la campagna di crowdfunding nel 2015. Da lì tanti ritardi rispetto ai programmi inizialmente prospettati e questo si traduce in una componente tecnica non da tutti i punti di vista all'altezza delle produzioni più recenti (niente a che vedere con Ratchet & Clank: Rift Apart, per intenderci). Il gioco è basato su Unreal Engine 4, ma i modelli poligonali, la densità degli ambienti di gioco, le animazioni e molti altri aspetti tecnici rimangono quelli di una produzione indie.

Detto questo, se amate lo stile delle vecchie avventure LucasArts, sia nella scrittura che nella natura dei puzzle, e vi incuriosiscono i folli esperimenti mentali del "dott." Schafer, Psychonauts 2 vi riserverà più di una sorpresa, esattamente come aveva saputo fare il suo predecessore quando eravamo un po' più giovani di così.

Le parti open world, in particolare, conferiscono al titolo di Double Fine grande profondità e, unitamente alla progressione regolata dai collezionabili, rendono il gioco decisamente accattivante sul piano del gameplay. Che piacerà anche agli appassionati di vecchie avventure LucasArts: anzi, per la storia con personaggi strampalati, le meccaniche alla base degli enigmi e le parti platformer, Psychonauts 2 sembra una sorta di vecchia avventura grafica in stile platformer.

Ricordiamo infine che Psychonauts 2 è disponibile nell'abbonamento Xbox Game Pass per PC e Xbox Series X|S che, ricordiamo, per 12,99€ permette di accedere a un nutrito elenco di giochi.