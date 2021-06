Triplo7Klan, l'eSport raccontato dai veterani di Fortnite: intervista a Luca "Assa" Farace

[HWUVIDEO="3118"]Triplo7Klan: e-Sport Pro Team di Fortnite, FIFA e COD[/HWUVIDEO]

Quando scopri che anche un ragazzo del tuo stesso paese ha fondato il proprio team eSport, ti rendi conto che ormai non si può più parlare di fenomeno, ma di realtà consolidata. Gli eSport sono tra di noi, non hanno più barriere e fanno parte delle maglie della società in maniera decisamente frequente. Luca Farace è un ragazzo di Luino, come Hardware Upgrade, e ha fondato il Triplo7Klan.

Come nasce il Triplo7Klan: la parola a Luca Farace

Parliamo di un team formato da sette giocatori professionisti tra i 18 e i 25 anni, molto seguiti sui social e dotati di grande talento in giochi competitivi come Fortnite, FIFA e Call of Duty. Se il profilo Instagram di Triplo7Klan conta quasi 50 mila follower, i suoi giocatori superano abbondantemente i 100 mila sui loro profili individuali. Come se facessero parte di uno sport tradizionale, i membri del team di eSport vantano infatti un seguito importante, sfruttando il mezzo digitale per arrivare dove altrimenti sarebbe possibile arrivare.

I giochi appena menzionati sono gli stessi che hanno conquistato Luca Farace, fondatore di questo team, che ha trasformato una "semplice" passione in un'autentica professione.

C'è stato il colpo di fulmine con Call of Duty, sparatutto targato Activision, e successivamente con FIFA, simulatore calcistico che - come ben sappiamo - ha stregato migliaia di italiani. Luca ha avuto modo dimostrare le sue capacità di pro player partecipando a tornei LAN e a eventi quali il Lucca Comics & Games. È poi arrivato Fortnite, il gioco che ha rivoluzionato il mondo degli sparatutto competitivi e, in un certo senso, il settore eSport.

Al momento del lancio, l'atipico shooter di Epic Games si era dimostrato un piacevole passatempo per Luca Farace, al punto da spingerlo a dedicarsi alle livestream. Era dunque giunto il momento di cogliere la palla al balzo e passare allo step successivo: "Cosa posso fare per dare un senso più profondo a quest'attività?". Da qui nasce l'idea di fondare un team, una squadra di ragazzi che condividono l'amore per i videogiochi e, in particolare, la passione per il gaming competitivo.

Non è stato un processo semplice, ha spiegato Luca, e il tutto ha richiesto l'affiancamento di alcuni esperti del settore e, soprattutto, tempo e dedizione. Dopo circa due anni, nel 2020, Luca Farace ha creato l'organizzazione e-sportiva THUNDER, rinominata nel novembre dello stesso anno in seguito all'unione con Triplosette Entertainment. Da questo matrimonio nascerà il Triplo7Klan, team che si regge su sette pilastri corrispondenti ad altrettanti player, tra cui lo stesso Luca Farace, conosciuto online con il nickname "Assa".

Al fianco di Luca Farace troviamo Giulio "Nezak" Vitelli, ragazzo che, nel 2018, aveva inaugurato la propria carriera su YouTube facendosi conoscere come pro player di Fortnite. Il romano Giammarco "Justees" Colucci nutre invece una grande passione per i giochi calcistici, sin dalla tenera età, fino al debutto nel gaming competitivo di FIFA. Daniel "Rise" Favilla è invece uno dei player di Fortnite più affermati in Europa: nel 2018 aveva sfiorato la qualifica alla World Cup, mentre nel 2019 è arrivato secondo nella competizione europea.

Quello degli sparatutto è il campo di combattimento preferito di Alessio "Foitte" Mistretta, che nel 2015 aveva inaugurato la sua carriera con giochi come Counter-Strike, H1Z1 e PUBG, per sperimentare qualche anno dopo le battaglie reali di Fortnite. Andrea "xijuO" D'Anca era stato invece conquistato da Gears of War, ma anche lui si è lasciato conquistare dal colorato shooter di Epic Games, firmando nel 2020 la collaborazione con il Triplo7Klan. Il player più misterioso del team è però Ayarbaffo, ma sappiamo che è un vero talento di Fortnite: nel suo palmares conta un terzo posto nella categoria Solo dei FNCS e un secondo posto alla Cash Cup.

Triplo7Klan e le partnership, dalla Dark Polo Gang a Kappa

Il Triplo7Klan parte da Luino ma arriva da tutte le parti, se è vero che può già annoverare accordi di sponsorship importanti come quello con Kappa e il sostegno del famoso gruppo musicale Dark Polo Gang. Parliamo di una squadra di pro player che ha partecipato a competizioni di respiro internazionale, come la FNCS (Fortnite Champion Series), e non solo.

Gli eSport riguardano ormai le masse al punto da attrarre investimenti esterni rispetto al mondo della tecnologia. Riguardano vari mondi, interessati ad apporre un marchio su una maglietta che farà il giro del mondo, perché ripresa dalle telecamere quando è addosso a uno dei pro player durante un torneo internazionale, proprio come accade ai grandi campioni degli sport tradizionali. Kappa è un esempio di ciò che stiamo spiegando, dato che ha già partnership con altri team di eSport come i Mad Lions in Spagna e il team FazeClan.

Ma il Triplo7Klan va ancora oltre, e coinvolge una band musicale come la Dark Polo Gang, popolarissima tra i più giovani e tra i fan del sottogenere trap, nonostante il gruppo sia partito senza l'appoggio di una major. La DPG aveva dunque fondato la propria etichetta discografica indipendente, Triplosette Entertainment, la stessa che ha poi accolto collaborazioni provenienti dagli ambiti più disparati, tra cui quello dei videogiochi, per l'appunto.

Luca Farace non solo ha pensato di finanziare un team di eSport ma, come ci racconta nell'intervista, ha anche aperto a Roma un centro che servirà da punto di aggregazione per i più giovani, puntando ancora una volta sui videogiochi. Il locale in questione prende il nome di T7K House e ospiterà i futuri progetti organizzati dal Triplo7Klan, così come eventi live dedicati ai videogiocatori e a tutti gli appassionati degli sport elettronici.