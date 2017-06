XCom 2: War of the Chosen rivelato al PC Gaming Show

XCom 2: War of the Chosen è la prima espansione del famoso strategico a turni di Firaxis Games. Introdurrà nuove opzioni per la personalizzazione dei soldati, nuove classi e nuovi elementi di equipaggiamento, ma soprattutto nuove tipologie di nemici. I Chosen sono una razza aliena particolarmente abile nel combattimento che migliora nel corso del tempo aggiungendo nuove abilità e nuovi opportunità tattiche.

Durante l'evento sono state presentate un paio di nuove unità, come i Lost, delle creature dalle sembianze di zombi che si muovono in gruppi; e i Templar, particolarmente abili nel combattimento ravvicinato grazie alle loro spade. Queste creature spingeranno la squadra XCom ad agire in maniera differente e a sviluppare nuove tecnologie che porteranno alla produzione di armi efficaci.

XCom 2: War of the Chosen arriverà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 29 agosto. Di seguito il trailer con cui è stato rivelato il gioco. La recensione del gioco originale si trova qui,mentre per seguire il PC Gaming Show cliccate qui.