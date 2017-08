XCOM 2 gratis per il fine settimana

Si può adesso scaricare e giocare gratuitamente XCOM 2 tramite Steam. L'iniziativa è valida per il fine settimana, in cui oltretutto si può acquistare lo strategico a turni di Firaxis Games in maniera permanente beneficiando di uno sconto del 60%.

"XCOM 2 è il seguito del premiato strategico XCOM: Enemy Unknown. Sono passati vent'anni dalla sconfitta contro gli invasori alieni e la Terra è assoggettata a un nuovo ordine mondiale. Dopo anni nell'ombra, le forze degli XCOM devono tornare a combattere per mettere fine all'occupazione", si legge nella descrizione su Steam. Qui la nostra recensione.

Il tutto alla vigilia del lancio dell'attesissima espansione War of the Chosen. XCom 2: War of the Chosen è la prima espansione del famoso strategico a turni di Firaxis Games. Introdurrà nuove opzioni per la personalizzazione dei soldati, nuove classi e nuovi elementi di equipaggiamento, ma soprattutto nuove tipologie di nemici. I Chosen sono una razza aliena particolarmente abile nel combattimento che migliora nel corso del tempo aggiungendo nuove abilità e nuovi opportunità tattiche.

War of the Chosen avrà bisogno di XCOM 2 per funzionare e sarà disponibile dal 29 agosto, mentre ulteriori dettagli si trovano qui.