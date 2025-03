Kingdom Come Deliverance 2: una mod introduce il Ray Tracing in 8K. Ecco il video

Beyond Dreams aka Massihancer ha aggiornato la sua celeberrima suite di mod dei giochi di riferimento introducendo il supporto Ray Tracing alla risoluzione 8K nel gioco del momento, Kingdom Come Deliverance 2

Una nuova mod porta il Ray Tracing in 8K su Kingdom Come Deliverance 2. Attraverso una serie di ottimizzazioni, si ottiene un'esperienza visiva di altissimo livello per quello che è il gioco di ruolo del momento come abbiamo visto nella nostra recensione. Il pacchetto si basa su Reshade e sfrutta lo shader "Complete RT", una tecnologia basata su ReSTIR G.I. (Reservoir-based Spatio-Temporal Importance Resampling Global Illumination) per una gestione più accurata dell'illuminazione globale.

La mod migliora anche l'esposizione e l'eye adaption tramite lo shader "Nicehancer". Questo sistema replica il comportamento dinamico della messa a fuoco dell'occhio umano con un Depth of Field realistico al fine di migliorare l'immersione visiva in diverse condizioni di luce.

Tra le altre modifiche, la maggiore Draw Distance amplia l'orizzonte visivo, mentre un accurato Color Grading aggiunge profondità cromatica, con l'obiettivo di avvicinare il risultato finale al fotorealismo. Con tutti i dettagli grafici al massimo e una risoluzione 8K, la mod si esprime al meglio su una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090, condizioni con le quali garantisce una resa visiva di altissimo livello.