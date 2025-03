La Quimera: 110 ex sviluppatori di Metro per un nuovo sparatutto fantascientifico

Reburn, il nuovo studio fondato dagli sviluppatori di 4A Games Ukraine, ha svelato il suo primo progetto: La Quimera. Al momento non abbiamo informazioni in merito all'uscita, ma maggiori dettagli saranno condivisi nei prossimi mesi

No, Metro non è morto e 4A Games continuerà a lavorare sul prossimo capitolo. Tuttavia, una delle divisioni dello sviluppatore, 4A Games Ukraine, ha scelto di separarsi dalla sede centrale di Malta e fondare un nuovo studio, Reburn, e ha svelato La Quimera.

In merito allo studio, Reburn può contare su 110 ex sviluppatori di Metro tra cui gameplay designer, artisti, ingegneri del suono e programmatori. Il suo primo progetto, La Quimera, sarà co-scritto da Nicolas Winding Refn, regista del film Drive rilasciato nel 2011 con protagonista Ryan Gosling.

Il titolo sarà ambientato in America Latina, anno 2064, e metterà il giocatore nei panni di uno sfortunato soldato PMC in lotta con le fazioni nemiche. Da soli, o in compagnia di due amici, indosseremo un esoscheletro e combatteremo contro quelle che appaiono come moderne gang in un futuro distopico.

Gli sviluppatori hanno già anticipato che i giocatori sperimenteranno "un gameplay e uno stile della narrazione familiare". Le ambientazioni si suddivideranno tra una megalopoli nel cuore del Sud America e una vasta e fitta giungla. Insomma, la combinazione di questi elementi, siamo certi, vi avranno riportato alla memoria le sensazioni di Crysis.

Al momento non abbiamo una finestra di lancio, ma sappiamo che il gioco sarà un'esclusiva per PC, almeno per il momento, accessibile solo tramite Steam. In ogni caso, Reburn ha già anticipato che maggiori dettagli, oltre a nuovi video, verranno condivisi nei prossimi mesi.